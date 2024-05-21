Полиция провела обыски в штаб-квартире Олимпиады-2026 в Милане

Теги происшествия Олимпиада-2026 Лыжи

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2026 в Милане прошли обыски.

Как сообщает Associated Press, Финансовая гвардия Италии провела рейд в рамках расследования возможных нарушений, связанных с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.

Оргкомитет выразил полную готовность сотрудничать со следствием. Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что под следствием находятся как минимум три человека, в том числе бывший гендиректор оргкомитета Винченцо Новари.

Финансовая гвардия Италии – силовая структура министерства экономики, которая занимается борьбой с финансовыми преступлениями.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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12 комментариев
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Подождите, какие обыски? Это же светлая и чистая старушка Европа
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То ли дело у нас в Сочи - тишь да гладь )))
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Уже делят взятки и спонсоров за ОИ-26, коих еще не было. Совсем МОК поизносился.
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До олимпиады ещё два года, а там уже есть бывший генеральный директор оргкомитета.
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Ответ Groznyi2024
Подождите, какие обыски? Это же светлая и чистая старушка Европа
Так люди работают же. Не представляю, чтобы внутренние правоохранительные органы пресссовали свой олимпийский спорткомитет,в момент подготовки к сочинской олимпиаде. Это было бы из области фантастики, в отличии от....
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За что боролось, на то и напоролись)
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Что искали? Нашли ?
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Почему в Милане??? Надо в Париже!!!!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
То ли дело у нас в Сочи - тишь да гладь )))
да божья благодать
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Искали Русский след???
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Ещё из 2024 не выбрались - и тут такое)
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Принцип домино никто не отменял. как и принцип бумеранга.
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