Полиция провела обыски в штаб-квартире Олимпиады-2026 в Милане

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр-2026 в Милане прошли обыски.

Как сообщает Associated Press, Финансовая гвардия Италии провела рейд в рамках расследования возможных нарушений, связанных с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.

Оргкомитет выразил полную готовность сотрудничать со следствием. Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что под следствием находятся как минимум три человека, в том числе бывший гендиректор оргкомитета Винченцо Новари.

Финансовая гвардия Италии – силовая структура министерства экономики, которая занимается борьбой с финансовыми преступлениями.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.