Виктор Майгуров: «Иностранцы смотрели нашу Спартакиаду. Руководство IBU точно читает наши биатлонные новости»

Теги Союз биатлонистов России Спартакиада Виктор Майгуров Биатлон

В Союзе биатлонистов России заявили об интересе иностранцев к Спартакиаде.

Соревнования биатлонистов проходили в феврале в Златоусте.

«В некоторых странах точно посматривают соревнования из России. Иностранцы смотрели нашу Спартакиаду сильнейших. Руководство IBU (Международного союза биатлонистов) точно читает наши биатлонные новости.

Наша цель – не просто побеждать на наших соревнованиях, а соответствовать мировым показателям по стрельбе», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой IBU.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

21 комментарий
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Её в России то никто не смотрел, какие иностранцы...
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Иностранцы смотрели и завидовали ! Локти свои кусал так сильно завидовали !
И откуда берутся такие идиоты !
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Точно накатил с утра!
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А для чего им смотреть наши старты? Мы и до отстранения не были в лидерах мирового биатлона, а сейчас и подавно. Организация соревнований в Европе на уровне, вряд ли здесь Россия может что-то предложить. Это все равно, что наши следят за тем, как развивается хоккей в условной Словении.
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У нас в России её никто не смотрел
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Это точно? Точно смотрели и читали? Или снова фантазии?
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Большие Белые Люди смотрели нашу Спартакиаду!
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Да они её до сих пор смотрят остановиться не могут
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Еще пара лет и российский биатлон официально умрет. Уже отставание просто космическое от мирового уровня.
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Какое счастье, о нас еще помнят. Какое-то ущербное состояние, никакой самодостаточности.
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даже в казахстане не смотрели
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Таааак.... Слово "иностранцы" на двадцать пятом году вставания с колен стали произносить с еще большим пиететом, чем при советской власти (власти рабочих и крестьян).
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А у нас в России её многие смотрели ?
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Вы лучше наши комментарии почитайте
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Ну, да, россиян за пределами России много, может, кто и взглянул. А ibu точно читали про спартакиаду спартакиада началась, спартакиада закончилась. Зачем им засорять память названием городов и фамилий, другими подробностями, которые больше не пригодятся.
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Полёты Виктора Майгурова во сне и наяву.
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Иностранцы это белорусы или Роттенберги?
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Ну по стрельбе мы впереди планеты всей
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Эти иностранцы сейчас с вами в комнате?)
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Ответ Kuzmichhh
Её в России то никто не смотрел, какие иностранцы...
Вроде не показывали по тв ))
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Ответ Сергей Павлов
Вы лучше наши комментарии почитайте
Зачем? Собаки лаят, караван идёт.
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