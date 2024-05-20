Виктор Майгуров: «Иностранцы смотрели нашу Спартакиаду. Руководство IBU точно читает наши биатлонные новости»
В Союзе биатлонистов России заявили об интересе иностранцев к Спартакиаде.
Соревнования биатлонистов проходили в феврале в Златоусте.
«В некоторых странах точно посматривают соревнования из России. Иностранцы смотрели нашу Спартакиаду сильнейших. Руководство IBU (Международного союза биатлонистов) точно читает наши биатлонные новости.
Наша цель – не просто побеждать на наших соревнованиях, а соответствовать мировым показателям по стрельбе», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой IBU.
И откуда берутся такие идиоты !