МОК об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026: «Расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета»
МОК отреагировал на новость об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Накануне стало известно, что финансовая гвардия Италии провела рейд в рамках расследования возможных нарушений, связанных с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.
По информации итальянской газеты Corriere della Sera, под следствием находятся как минимум три человека, в том числе бывший гендиректор оргкомитета Винченцо Новари.
«МОК известно, что расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета. Мы также знаем, что оргкомитет оказал полную поддержку следователям и сотрудничает с ними», – заявили в Международном олимпийском комитете.
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