МОК об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026: «Расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета»

Теги МОК Олимпиада-2026 Лыжи

МОК отреагировал на новость об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Накануне стало известно, что финансовая гвардия Италии провела рейд в рамках расследования возможных нарушений, связанных с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, под следствием находятся как минимум три человека, в том числе бывший гендиректор оргкомитета Винченцо Новари. 

«МОК известно, что расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета. Мы также знаем, что оргкомитет оказал полную поддержку следователям и сотрудничает с ними», – заявили в Международном олимпийском комитете. 

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4 комментария
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Вездесущий МОК! Всё- то они, члены МОК, знают...
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Коррумпированная организация
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Как и у нас - расследования против уже как бы бывших сотрудников.
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