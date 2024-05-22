МОК об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026: «Расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета»

МОК отреагировал на новость об обысках в штаб-квартире Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Накануне стало известно, что финансовая гвардия Италии провела рейд в рамках расследования возможных нарушений, связанных с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, под следствием находятся как минимум три человека, в том числе бывший гендиректор оргкомитета Винченцо Новари.

«МОК известно, что расследование не направлено против кого-либо из нынешних сотрудников оргкомитета. Мы также знаем, что оргкомитет оказал полную поддержку следователям и сотрудничает с ними», – заявили в Международном олимпийском комитете.