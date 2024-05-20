«Открыли роллерный сезон». Куклина показала тренировку на базе «Кавголово»

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала тренировку на базе «Кавголово» в Ленинградской области.

19 мая спортсменка опубликовала видео в сторис.

«Спешу с большой радостью вам сказать, что мы открыли роллерный сезон. Соскучилась, но, честно сказать, я сегодня устала прям. Видимо, с непривычки на первой тренировке.

В общем, у нас все шикарно, тренируемся, подготовка началась полным ходом. Завтра, наверное, все болеть будет, но у меня и сегодня все болит – от этих силовых уже вообще не могу», – рассказала Куклина.

В минувшем сезоне Куклина заняла 11-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).