Директор СБР Пак: «Мы посмотрели трансляции ЧМ-2024 и знаем, где можно переплюнуть иностранцев в показе наших стартов»

В Союзе биатлонистов России заявили, что показ гонок на ТВ может стать лучше.

«Мы посмотрели трансляции чемпионата мира-2024 и знаем, где можно переплюнуть иностранцев в показе наших стартов. Но не расскажем сейчас, как это будем делать.

Безусловно, контактные гонки нужно проводить в субботу-воскресенье, так как они дают наибольший рейтинг. Марафоны смотрят хуже всего, но это объяснимо, поскольку слишком длинная гонка. По возможности необходимо утвердить постоянное начало гонок по московскому времени.

Нужно улучшать работу тайминга и ТВ-графики, не допускать сбоев в их работе, как было в прошедшем сезоне. Спортсменов необходимо мотивировать к участию во всех стартах. Да и в целом нужно повышать уровень ТВ-трансляций», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

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