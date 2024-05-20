Директор СБР Пак: «Мы посмотрели трансляции ЧМ-2024 и знаем, где можно переплюнуть иностранцев в показе наших стартов»

Теги телевидение Чемпионат мира по биатлону Союз биатлонистов России Александр Пак Биатлон

В Союзе биатлонистов России заявили, что показ гонок на ТВ может стать лучше.

«Мы посмотрели трансляции чемпионата мира-2024 и знаем, где можно переплюнуть иностранцев в показе наших стартов. Но не расскажем сейчас, как это будем делать.

Безусловно, контактные гонки нужно проводить в субботу-воскресенье, так как они дают наибольший рейтинг. Марафоны смотрят хуже всего, но это объяснимо, поскольку слишком длинная гонка. По возможности необходимо утвердить постоянное начало гонок по московскому времени.

Нужно улучшать работу тайминга и ТВ-графики, не допускать сбоев в их работе, как было в прошедшем сезоне. Спортсменов необходимо мотивировать к участию во всех стартах. Да и в целом нужно повышать уровень ТВ-трансляций», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

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17 комментариев
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Знаем как, но делать не будем, чтобы не раскрывать секрет...
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Вы только плевать и умеете
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плевалка сломалась давно
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Зачем переплёвывать то, что загнивает???
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Главное, отчитаться "мы переплюнули иностранцев" в какой-то компоненте. После, можно развернуть это, что там биатлон лузеров, а мы - best of best...
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Это тот самый Пак?
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А кому он говорит, что надо делать? А сам наблюдать? Бооольшой начальник, чуть пониже президента.
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А мы разве еще не заплевали их и они не утонули в слюна Пака и Ко.
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"...плюньте на все это. – Как плюнуть?! – Слюной, – ответил Остап".
(«Двенадцать стульев» И. Ильф, Е.Петров).
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А где сам процесс "переплювания" можно увидеть ?
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То есть не обойти,сделать лучше, качественнее, а именно переплюнуть. Складывается впечатление, что все руководство нашего спорта, книг не читали, в школе не учились, а гоняли голубей и пели блатные песни в подворотнях. Какое-то жлобье.
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А переплёвывать плевками в длину или высоту как будут? Кто знает?
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Кокорин вошел в чат.
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Вот так всегда « мы доплюнем и переплюнем « этих чёртовых империалистов
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Ужаважаемые руководители Союза Биатлонистов России и Телеканал Матч-ТВ. Прекращайте показывать биатлонные и лыжные гонки утром. Особождайте время для вечерних показов, когда пауза в Мире РПЛ.
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