Виктор Майгуров: «Латыпов знает, что нужно сделать, чтобы быть более стабильным»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил успехи Эдуарда Латыпова и Наталии Шевченко в минувшем сезоне.

Спортсмены заняли первые места в мужском и женском рейтингах СБР соответственно.

«Латыпов традиционно остается нашим лидером. Иногда он позволяет себе ошибаться, создавая интригу и давая возможность обыгрывать себя другим спортсменам. Он знает, что нужно сделать, чтобы быть более стабильным. Эдик – пример для молодых спортсменов. Искренне поздравляю его с наградой и желаю совершенствовать мастерство.

Наталия Шевченко второй сезон показывает, что как можно достигать спортивных результатов при большом желании, при большом труде. Желаю ей и дальше быть лидером нашей биатлонной команды, семьи. В нашем виде спорта большая конкуренция, каждую гонку непонятно, кто победит. Здорово, что у нас есть конкуренция», – сказал Майгуров.