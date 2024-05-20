Виктор Майгуров: «Латыпов знает, что нужно сделать, чтобы быть более стабильным»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Эдуард Латыпов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил успехи Эдуарда Латыпова и Наталии Шевченко в минувшем сезоне.

Спортсмены заняли первые места в мужском и женском рейтингах СБР соответственно.

«Латыпов традиционно остается нашим лидером. Иногда он позволяет себе ошибаться, создавая интригу и давая возможность обыгрывать себя другим спортсменам. Он знает, что нужно сделать, чтобы быть более стабильным. Эдик – пример для молодых спортсменов. Искренне поздравляю его с наградой и желаю совершенствовать мастерство.

Наталия Шевченко второй сезон показывает, что как можно достигать спортивных результатов при большом желании, при большом труде. Желаю ей и дальше быть лидером нашей биатлонной команды, семьи. В нашем виде спорта большая конкуренция, каждую гонку непонятно, кто победит. Здорово, что у нас есть конкуренция», – сказал Майгуров.

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