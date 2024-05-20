Виктор Майгуров: «У Серохвостова продолжаются проблемы со здоровьем. Его организм не справляется со всеми нагрузками сезона»

Глава СБР заявил, что у Даниила Серохвостова остаются проблемы со здоровьем.

В минувшем сезоне спортсмен занял 15-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«У Даниила Серохвостова продолжаются проблемы со здоровьем. Его организм не справляется со всеми нагрузками сезона, его проблемы не позволят пройти весь сезон без провалов. Лидеры сезона среди регионов – Югра, Тюменская область, Московская область, Красноярский край.

Мы немного переформатировали составы команд. В этом сезоне собрали восемь сильнейших спортсменов в одной команде, во второй – молодежь. Перед юниорами не стоит задача выигрывать все соревнования на своем уровне. Главное, чтобы через пару лет они составили костяк основного состава сборной России», – сказал глава СБР Виктор Майгуров.