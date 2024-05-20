Эдуард Латыпов: «Верю, что мы смогли бы составить конкуренцию Йоханнесу Бо. Не в каждой гонке, но могли бы поднапрячь его»

Эдуард Латыпов считает, что смог бы конкурировать с Йоханнесом Бо на Кубке мира.

В минувшем сезоне Латыпов стал первым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), норвежец Йоханнес Бо выиграл общий зачет Кубка мира.

«Йоханнес Бо – уникум норвежский, который показывает феноменальные результаты. Верю, что мы смогли бы составить конкуренцию ему. Не в каждой гонке, конечно, но могли бы поднапрячь его.

Что касается моих результатов в сезоне, у меня бывали ошибки в стрельбе, лишние промахи мешали мне. Хотя я хорошо был готов функционально. В каждой гонке я не сдавался и боролся до конца, поэтому получилось выиграть общий зачет соревнований.

Конкуренция повышается, думаю, в следующем сезоне так легко уже не будет», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.

Сейчас россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?