Эдуард Латыпов: «Верю, что мы смогли бы составить конкуренцию Йоханнесу Бо. Не в каждой гонке, но могли бы поднапрячь его»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов считает, что смог бы конкурировать с Йоханнесом Бо на Кубке мира.

В минувшем сезоне Латыпов стал первым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), норвежец Йоханнес Бо выиграл общий зачет Кубка мира.

«Йоханнес Бо – уникум норвежский, который показывает феноменальные результаты. Верю, что мы смогли бы составить конкуренцию ему. Не в каждой гонке, конечно, но могли бы поднапрячь его.

Что касается моих результатов в сезоне, у меня бывали ошибки в стрельбе, лишние промахи мешали мне. Хотя я хорошо был готов функционально. В каждой гонке я не сдавался и боролся до конца, поэтому получилось выиграть общий зачет соревнований.

Конкуренция повышается, думаю, в следующем сезоне так легко уже не будет», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.

Сейчас россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?

3 комментария
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Эдик, проснись, ты #########!
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Строго говоря, Лада-семерка 1986 года выпуска в некотором смысле тоже составляет конкуренцию новенькому Бентли-континенталь.
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А Юрий Лоза верит в теорию плоской Земли. Примерно из той же серии заявление)
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