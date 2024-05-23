Михаил Дегтярев: «Готовы организовать Спартакиаду России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта»

Теги Спартакиада Министерство спорта России Михаил Дегтярев Министерство спорта Беларуси Сергей Ковальчук Игры БРИКС Биатлон

Михаил Дегтярев заявил о готовности провести Спартакиаду России и Беларуси.

Об этом министр спорта России написал в своем телеграм-канале.

«С коллегой – министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком – обсудили укрепление российско-белорусских связей. Только за два года провели более 1200 мероприятий по 46 видам спорта. В том числе II Всероссийскую спартакиаду сильнейших по зимним видам спорта.

Учитывая накопленный опыт, готовы организовать Спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта», – написал Дегтярев.
 
«Что касается Игр БРИКС, то Республика Беларусь будет самой представительной делегацией. В Казань приедет более 680 человек. Ждем в гости», – добавил он.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.

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10 комментариев
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Спартакиады - будущее наших спортсменов на ...ннадцать лет (
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Невероятно сложная задача, но верим, он справится
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На спартакиадах много не попилишь, давай уж мега-галактическую-спартакиаду по 280 видам спорта!
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🤡
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Можно еще придумать осенние и весенние.
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Игры по летним и зимним видам у кого весенне-осеннее обострение когда пройдут?
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На Играх БРИКС будет 680 спортсменов из Беларуси.
А сколько будет из других стран БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и т.д. ?
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Ага. В июле. А то ведь игр Брыкс и Ввемирной дружбы мало.
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а осенними и весенними вида спорта кто будет заниматься?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
На Играх БРИКС будет 680 спортсменов из Беларуси. А сколько будет из других стран БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и т.д. ?
еще 680
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