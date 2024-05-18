Михаил Дегтярев: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта»

Михаил Дегтярев рассчитывает на развитие отношений РФ и Беларуси в спорте.

Об министр спорта России высказался в обращении к белорусскому коллеге Сергею Ковальчуку, а также президенту Олимпийского комитета Беларуси Виктору Лукашенко.

«Свидетельствую вам свое уважение и от имени Министерства спорта РФ и себя лично имею честь поздравить вас с Днем работников физической культуры и спорта Республики Беларусь! Белорусские спортивные школы подарили миру множество талантливых и целеустремленных спортсменов, гордо увековечивших свои имена в летописи спортивной славы Отечества.

Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Сегодня спорт в наших странах находится в условиях беспрецедентного санкционного давления, дискриминации и подмены идеалов олимпизма».

Отрадно, что Республика Беларусь продолжает демонстрировать приверженность истинным ценностям спортивного движения, оставаясь открытой для новых перспектив и измерений международного спортивного сотрудничества, в том числе на пространстве Союзного Государства.

Искренне убежден, плодотворная работа спортивного руководства Беларуси, национальных общественных организаций, тренеров и специалистов отрасли будет и впредь способствовать ярким спортивным достижениям Республики Беларусь.

Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта, наращивание спортивных обменов, проведение совместных соревнований и реализацию инфраструктурных проектов. Веры, надежды и любви! Ведь любовь к спорту – это то, что нас объединяет!» – заявил Дегтярев.

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