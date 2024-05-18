Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Борьба

Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпиады-2024 в Париже. Об этом он сообщал и президенту Украины Зеленскому в телефонном разговоре.

Зеленский в свою очередь рассказал журналистам «Франс Пресс», что спросил Макрона, «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск». По словам Зеленского, он «против любого перемирия, которое играет на руку России».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

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54 комментария
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Отклонил предложение перемирия и попросил дать денег?
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Мертворождённая идея, скажем откровенно.
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+38
Соевые дурачки:

> Путин отклонил олимпийское перемирие: Ну понятно, кровожадный маньяк потерял связь с реальностью.. Он не успокоится, пока не доест последнего щирого младенца, ну и мразь же..

> Зеленский отклонил олимпийское перемирие: Вот это в натуре чёткий лидер мирной страны! Ааа, я хочу от него сынку. Жаль, что послезавтра его полномочия кончатся, хрюю
+40
-14
+26
Нужно больше золота, милорд!
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-10
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Как по мне, призывать к временному (!) перемирию во время проведения каких-то спортивных мероприятий - это какой-то новый уровень лицемерия.🤔
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Выгнать пендосов из Киева и все сразу замирятся.
+23
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+14
Макрона даже тут послали 😄
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Простите, а что эта новость делает в хоккейном разделе? Сейчас летнее ОИ и хоккея там не будет.
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+9
Ответ justbored
Мертворождённая идея, скажем откровенно.
Украинство? Я бы сказал, деструктивная
+22
-14
+8
Ответ Sergey Smolensky
Простите, а что эта новость делает в хоккейном разделе? Сейчас летнее ОИ и хоккея там не будет.
Они её во все разделы запихнули, новость же мирового масштаба!)) я вот, например, её в разделе Ф1 созерцаю. Слово олимпиада есть, можно везде запихать решили админы
+6
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+5
Ответ Дмитрий Рабко
Интересно, а если бы украинские войска стояли в Белгороде, Смоленске, Воронеже и Брянске - согласился бы Владимир Владимирович на перемирие ?
Если бы у дурня был ум, то он бы не богател думкой
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Какой полезный идиот этот зеля! Он все делает за нас! Вчера Путин сказал, что не видит смысла в этом "перемирии", так зеля сразу подтвердил слова главнокомандующего! Хотя через 2 дня его мнение вообще ничего в принципе не будет значить! Зеля уже по факту просроченный!
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Гроши попросил!?
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Французы: прости Бонапарт, мы все ########
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Ответ filippa
Комментарий скрыт
Это из Stronghold вроде
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Ну зеле если бидон скажет соглашаться, он согласится. Зелька своей страной не управляет, а просто выполняет поручения сверху. Да и думаю, что будь он самостоятелен в решениях, он бы все равно не пошёл на перемирие - такова природа кровавых диктаторов самодуров
+4
0
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Для Зеленского окончание войны или даже перемирие могут привести к потере власти, а потеря власти к эмиграции (или вообще тюрьме). Поэтому этот точно воевать будет до последнего. Интересную мысль вчера услышал от украинского политолога. Для Зеленского даже полное поражение в войне и последующая роль главы правительства в изгнании, намного выгоднее, чем мир, потеря власти и уже унизительная эмиграция (или вообще тюрьма). В первом случае будет типа важной персоной, получать какие-то деньги, ручкаться со всякими байденами... Такая Тихановская (Гуайдо) на максималках. Во втором случае все будет не так ярко.
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Ответ filippa
Комментарий скрыт
Stronghold
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Почему эта новость отображается в разделе футбол? Зачем мне это знать?
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Ответ angry horse
Через 3 дня им перестанет быть😎
Да, я поторопился, с инаугурации же считается
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0
+1
Ответ fotonik
Они её во все разделы запихнули, новость же мирового масштаба!)) я вот, например, её в разделе Ф1 созерцаю. Слово олимпиада есть, можно везде запихать решили админы
Особенно смешно наблюдать Олимпиаду в разделе Ф1
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0
+1
Зеленский уверенно делаете всё, чтобы Украина исчезла с карты мира.
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та всем нас рать на эти игры трансов
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Будем объективны, не зеля отклонил, а бидон
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Из штанов выпрыгивает, чтобы показать что он что-то типа решает
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Зеленский любитель отклонять предложения о мире и мирных переговорах... Это давно уже не секрет.
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Ответ Дмитрий Рабко
Интересно, а если бы украинские войска стояли в Белгороде, Смоленске, Воронеже и Брянске - согласился бы Владимир Владимирович на перемирие ?
А зачем такие гипотетические сценарии? Не так давно, пригожинские войска уже стояли в Ростове-на-Дону, двинулись дальше, уже несколько часов до Москвы им было, когда ВВП согласился на перемирие с ними.
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Ответ dr. cage
Соевые дурачки: > Путин отклонил олимпийское перемирие: Ну понятно, кровожадный маньяк потерял связь с реальностью.. Он не успокоится, пока не доест последнего щирого младенца, ну и мразь же.. > Зеленский отклонил олимпийское перемирие: Вот это в натуре чёткий лидер мирной страны! Ааа, я хочу от него сынку. Жаль, что послезавтра его полномочия кончатся, хрюю
Соевый, почитай, что вчера ваши писали об этом перемирии.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Почему эта новость отображается в разделе футбол? Зачем мне это знать?
Отфутболили Зелю потому что
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Ответ Maturmalai
Зел дал шанс всем тутошним патриотам отправиться на фронт и деятельно защитить геополитические интересы России, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Хотя они вряд ли этим шансом воспользуются, с дивана мессижики кидать да Родину любить по-любому и теплее и сподручней.
я с фронта вещаю (как же не почитать любимые комменты на любимом спортсе),а ты?
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