Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии.

Ранее Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпиады-2024 в Париже. Об этом он сообщал и президенту Украины Зеленскому в телефонном разговоре.

Зеленский в свою очередь рассказал журналистам «Франс Пресс», что спросил Макрона, «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск». По словам Зеленского, он «против любого перемирия, которое играет на руку России».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?