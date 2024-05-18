Томмазо Джакомель: «Йоханнес Бо – это Aston Martin. В последние годы он как Джокович – сильнейший, которого все хотят обыграть»

Итальянский биатлонист сравнил Йоханнеса Бо с Новаком Джоковичем.

«Йоханнес Бо невероятно талантлив. Он – это Aston Martin, а я сегодня – 500-й (возможно, имелся в виду итальянский автомобиль Fiat 500 – Sports). Разницу вы можете увидеть на трассе. Но он, как и все остальные норвежцы, постарше меня. И у меня еще достаточно времени, чтобы наверстать и окрепнуть.

Сегодняшний Йоханнес Бо – то же самое, что и Джокович в последние годы. Сильнейший спортсмен, которого все хотят обыграть и который мотивирует прогрессировать и тренироваться еще больше. Сейчас некоторым удается достичь его уровня, в том числе благодаря тому, что он не молодеет.

В физическом плане у меня нет такого соотношения веса и мощности, как у Йоханнеса Бо или других атлетов, которым я немного уступаю в росте. Но я могу и должен совершенствоваться, в первую очередь в прохождении подъемов. Еще я плохо стрелял в этом сезоне, но процент точности не всегда соответствовал моему уровню. В общем, мне есть над чем поработать», – сказал трехкратный призер чемпионатов мира из Италии Томмазо Джакомель.

Йоханнес Бо – 20-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, также на его счету пять Больших хрустальных глобусов. Джокович – 24-кратный победитель турниров Большого шлема по теннису.

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?