«Гонка чемпионов» по биатлону может пройти с участием российских лыжников.

«В январе в Рязани пройдет Гонка чемпионов. Возможно, с участием лыжников. Рязань очень сильно вкладывается в улучшение инфраструктуры спорткомплекса. Это место выбрано неслучайно, оно близко к Москве.

Продолжим проводить прологи. Они были интересны и зрителям, и спортсменам. Детально проговорили с «Матч ТВ» календарь нового сезона для эффективного взаимодействия. Почивать на лаврах не будем. Будем придумывать новые интересные фишки для спортсменов и зрителей.

Будут ли соревнования клубной лиги биатлона? Все возможно. Мы не против клубных соревнований. Спортсмены не то чтобы жалуются, но говорят, что график перенасыщен», – сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.