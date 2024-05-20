Вирер о продолжении карьеры: «У меня был нелегкий сезон, я много болела. Не хотелось уходить вот так»

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Доротея Вирер высказалась о продолжении карьеры в биатлоне.

Сейчас сборная Италии проводит сбор в Кьюза-ди-Пезио. 34-летняя Вирер ранее объявила о продолжении карьеры до Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо

«У меня был нелегкий сезон, к сожалению, я много болела гриппом. Но мне не хотелось уходить вот так. Страсть к биатлону еще остается, мне нравится бороться, и молодежь не дает расслабиться. Но все они пока лишь юнцы!

Остается чуть больше полутора лет [до Олимпиады], я постараюсь продержаться, даже если будет непросто», – сказала четырехкратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр Вирер.

В сезоне-2023/24 биатлонистка заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

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