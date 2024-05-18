Глава USADA: «WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», чем в прозрачности. Антидопинговой системе нужна срочная реформа»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Токио-2020 Трэвис Тайгерт Водные виды

Глава Антидопингового агентства США призвал к срочным реформам в WADA.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Как и ожидалось, WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», нежели в прозрачности. Дело в том, что руководители WADA как минимум нарушили собственные правила, не выявив каких-либо нарушений и не предав дело огласке. Это очевидно, вне зависимости от того, насколько часто и яростно WADA будет это отрицать и повторять заезженный сценарий в попытке убедить мир, что все в порядке.

Доверие приходит благодаря правде и прозрачности, а не благодаря путанице и детскому бахвальству. К сожалению, все мы понимаем, что если вы боитесь фактов, то классический ответ – атаковать оппонента, отвлечь от реальных проблем и перейти на личности. Именно это мы видим в исполнении WADA.

И наиболее пагубно, что WADA прибегло к нападкам на спортсменов – тех самых людей, которых оно должно защищать. Заседание [совета WADA] вновь показало, что глобальной антидопинговой системе нанесен ущерб и она нуждается в срочной реформе.

Мы вместе с атлетами со всего мира требуем основных ответов и прозрачности. У мира есть обоснованные вопросы насчет того, как WADA могло закрыть глаза на 23 положительных теста [китайских пловцов] перед Олимпийскими играми в Токио.

На сегодняшний день WADA укрепило эти опасения, признав, что оно добровольно старалось не допустить обнародования этой информации и запрятать ее «под ковер». Мы призываем WADA вместо угроз и нападок взять ситуацию под контроль и предоставить настоящие ответы по китайскому делу, чтобы весь мир смог это оценить», – заявил глава USADA Трэвис Тайгерт.

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16 комментариев
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Хозяин взял кнут.
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Хозяин ругает собаку: почему не всех кусает ? Собака виляет хвостом. Или хвост ею виляет
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И это американцы требуют открытости :)
А заодно и придумали реформы ВАДА "под себя".
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Тайгерт абсолютно прав. Поэтому, хотелось бы получить от него больше прозрачности на тему заявления Баньки о многочисленных загрязненных пробах от американских спортсменов, так как мы об этих пробах почему-то до сих пор ничего не слышали. Даешь огласку об этих пробах, Тайгерт!
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По легитимности WADA нанесен страшный удар президентом Туниса. Который арестовал чиновников, которые решили исполнить приказ WADA выступать без национального флага и гимна, обвинив их в предательстве флага страны!
И он прав! WADA не должна переписывать под себя законодательства стран исключительно в своих целях.
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Еще один взялся отвечать от имени спортсменов всего мира. А о своих 90% молчок. Реформы -это когда американцы не проходят на допинг контроль или что-то разумное предложили?
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Хозяин взял кнут.
Нужно больше стероидных астматиков)
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И те, и те правы, и те, и те виноваты - одни скрывают только своих, другие - всех если по бабкам это выйдет хуже. ВАДА так еще хуже выглядит в случае конкретном - много "воды", но ответа на вопрос "какого черта огласке не предали случай с китайцами перед Олимпиадой?" как не было, так и нет

Миру спорта действительно нужны новые институты - по части допинга как минимум
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И то г*вно и это г*вно
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Ответ Maturmalai
Тайгерт абсолютно прав. Поэтому, хотелось бы получить от него больше прозрачности на тему заявления Баньки о многочисленных загрязненных пробах от американских спортсменов, так как мы об этих пробах почему-то до сих пор ничего не слышали. Даешь огласку об этих пробах, Тайгерт!
какие ещё загрязненные пробы? когда и кем взяты?
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Ответ Vadim Medvedev
какие ещё загрязненные пробы? когда и кем взяты?
Комментарий удален пользователем
Ответ Vadim Medvedev
какие ещё загрязненные пробы? когда и кем взяты?
Вот мне тоже интересно. Банька о них тут разоткровенничался. Дословно от него в сообщении новостного агентства Рейтерс:

"There have been a number of environmental contamination cases in the past, in fact, some of the most elaborate and surprising contamination scenarios have come out of the U.S.," Banka said.

"Случаи загрязнения проб из окружающей среды в прошлом были не единичны, а несколько из наиболее запутаных и удивительных сценариев загрязнения были как раз из США", сказал Банька.

Вот об этом и хотелось бы чуть больше прозрачности из США.
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Ответ Maturmalai
Комментарий удален пользователем
прежде всего хотелось бы больше прозрачности от вады
почему они скрыли эти положительные пробы (если таковые были конечно)
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Ответ Vadim Medvedev
прежде всего хотелось бы больше прозрачности от вады почему они скрыли эти положительные пробы (если таковые были конечно)
Может и не скрыли, только интересно, о каких именно пробах завел разговор Банька? Тайгерту точно должно быть известно.
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Ответ Maturmalai
Может и не скрыли, только интересно, о каких именно пробах завел разговор Банька? Тайгерту точно должно быть известно.
мог и придумать это для усиления своей позиции
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