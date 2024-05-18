Глава USADA: «WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», чем в прозрачности. Антидопинговой системе нужна срочная реформа»

Глава Антидопингового агентства США призвал к срочным реформам в WADA.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Как и ожидалось, WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», нежели в прозрачности. Дело в том, что руководители WADA как минимум нарушили собственные правила, не выявив каких-либо нарушений и не предав дело огласке. Это очевидно, вне зависимости от того, насколько часто и яростно WADA будет это отрицать и повторять заезженный сценарий в попытке убедить мир, что все в порядке.

Доверие приходит благодаря правде и прозрачности, а не благодаря путанице и детскому бахвальству. К сожалению, все мы понимаем, что если вы боитесь фактов, то классический ответ – атаковать оппонента, отвлечь от реальных проблем и перейти на личности. Именно это мы видим в исполнении WADA.

И наиболее пагубно, что WADA прибегло к нападкам на спортсменов – тех самых людей, которых оно должно защищать. Заседание [совета WADA] вновь показало, что глобальной антидопинговой системе нанесен ущерб и она нуждается в срочной реформе.

Мы вместе с атлетами со всего мира требуем основных ответов и прозрачности. У мира есть обоснованные вопросы насчет того, как WADA могло закрыть глаза на 23 положительных теста [китайских пловцов] перед Олимпийскими играми в Токио.

На сегодняшний день WADA укрепило эти опасения, признав, что оно добровольно старалось не допустить обнародования этой информации и запрятать ее «под ковер». Мы призываем WADA вместо угроз и нападок взять ситуацию под контроль и предоставить настоящие ответы по китайскому делу, чтобы весь мир смог это оценить», – заявил глава USADA Трэвис Тайгерт.

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