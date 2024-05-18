Глава USADA: «WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», чем в прозрачности. Антидопинговой системе нужна срочная реформа»
Глава Антидопингового агентства США призвал к срочным реформам в WADA.
Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.
«Как и ожидалось, WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», нежели в прозрачности. Дело в том, что руководители WADA как минимум нарушили собственные правила, не выявив каких-либо нарушений и не предав дело огласке. Это очевидно, вне зависимости от того, насколько часто и яростно WADA будет это отрицать и повторять заезженный сценарий в попытке убедить мир, что все в порядке.
Доверие приходит благодаря правде и прозрачности, а не благодаря путанице и детскому бахвальству. К сожалению, все мы понимаем, что если вы боитесь фактов, то классический ответ – атаковать оппонента, отвлечь от реальных проблем и перейти на личности. Именно это мы видим в исполнении WADA.
И наиболее пагубно, что WADA прибегло к нападкам на спортсменов – тех самых людей, которых оно должно защищать. Заседание [совета WADA] вновь показало, что глобальной антидопинговой системе нанесен ущерб и она нуждается в срочной реформе.
Мы вместе с атлетами со всего мира требуем основных ответов и прозрачности. У мира есть обоснованные вопросы насчет того, как WADA могло закрыть глаза на 23 положительных теста [китайских пловцов] перед Олимпийскими играми в Токио.
На сегодняшний день WADA укрепило эти опасения, признав, что оно добровольно старалось не допустить обнародования этой информации и запрятать ее «под ковер». Мы призываем WADA вместо угроз и нападок взять ситуацию под контроль и предоставить настоящие ответы по китайскому делу, чтобы весь мир смог это оценить», – заявил глава USADA Трэвис Тайгерт.
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WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?
А заодно и придумали реформы ВАДА "под себя".
И он прав! WADA не должна переписывать под себя законодательства стран исключительно в своих целях.
Миру спорта действительно нужны новые институты - по части допинга как минимум
"There have been a number of environmental contamination cases in the past, in fact, some of the most elaborate and surprising contamination scenarios have come out of the U.S.," Banka said.
"Случаи загрязнения проб из окружающей среды в прошлом были не единичны, а несколько из наиболее запутаных и удивительных сценариев загрязнения были как раз из США", сказал Банька.
Вот об этом и хотелось бы чуть больше прозрачности из США.
почему они скрыли эти положительные пробы (если таковые были конечно)