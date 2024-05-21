Наталия Шевченко: «Не сильно расстраиваюсь, что я не на международном уровне. Есть еще куда расти в России»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко заявила, что не расстраивается из-за недопуска на мировую арену.

В прошедшем сезоне Шевченко заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) и выиграла общий зачет Кубка страны. Также она неоднократно побеждала на национальных чемпионатах, хотя до мая 2022 года выступала в лыжных гонках.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я пробегала только два сезона в биатлоне, поэтому не сильно расстраиваюсь, что я не там, не на международном уровне. Есть еще куда расти в России. И хочу, если нас допустят до Кубка мира, быть во всеоружии.

Надо сейчас в России максимально усовершенствоваться, чтобы там уже быть конкурентоспособной», – сказала 23-летняя Шевченко.

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4 комментария
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куда расти? чтоб была гегемония как у йоханеса? пропала интрига? и так почти всё выиграла.
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Ну, держись Наталья сейчас тебе тут насыпят...
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