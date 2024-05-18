Дмитрий Васильев: «Сложно даже придумать первые шаги с нашей стороны, чтобы привести в чувство невменяемое руководство МОК»

Дмитрий Васильев отреагировал на идею об олимпийском перемирии на время Игр-2024.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпиады-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

«На мой взгляд, все достаточно очевидно. Со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) нарушены все возможные законы, включая и олимпийскую хартию. Поэтому какие нам можно делать жесты доброй воли, если руководство МОК, которое должно смотреть за соблюдением законов, само их нарушает?

Сложно даже придумать те первые шаги с нашей стороны для того, чтобы привести в чувство невменяемое руководство МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?