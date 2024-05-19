Гросс опроверг новость о назначении главным тренером сборной Болгарии. Он будет работать со швейцарскими юниорами
Рикко Гросс опроверг новость о назначении главным тренером сборной Болгарии.
Ранее Федерация биатлона Болгарии объявила, что немецкий специалист возглавит команду.
Спустя пять дней на сайте федерации появилось сообщение о прекращении сотрудничества с Гроссом.
«Это была ложная информация. Я не подписывал там контракт», – сказал немец изданию Traunsteiner Tagblatt.
Гросс сообщил, что он будет работать с группой молодых швейцарских биатлонистов, которая базируется в Ленцерхайде.