Гросс опроверг новость о назначении главным тренером сборной Болгарии. Он будет работать со швейцарскими юниорами

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Рикко Гросс опроверг новость о назначении главным тренером сборной Болгарии.

Ранее Федерация биатлона Болгарии объявила, что немецкий специалист возглавит команду.

Спустя пять дней на сайте федерации появилось сообщение о прекращении сотрудничества с Гроссом.

«Это была ложная информация. Я не подписывал там контракт», – сказал немец изданию Traunsteiner Tagblatt.

Гросс сообщил, что он будет работать с группой молодых швейцарских биатлонистов, которая базируется в Ленцерхайде.

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