Кучеров пропустил матч с «Каролиной» из-за болезни. «Тампа» впервые в сезоне осталась без голов

Теги Тампа-Бэй Каролина НХЛ Никита Кучеров Здоровье Хоккей

Никита Кучеров пропустил матч с «Каролиной» из-за болезни.

Форвард «Тампы» не сыграл против «Харрикейнс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (0:4). 

Без своего лучшего бомбардира (23 очка в 14 играх, 11+12) «Лайтнинг» впервые в сезоне остались без заброшенных шайб. 

Команда нанесла 22 броска в створ ворот Петра Кочеткова, из которых ни один не привел к голу. 

3 комментария

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Кино Музыка
Хорошо что не из-за травмы.
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ЭЮЯ
Совпадение? Не думаю.
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Барин
Куч отдыхает и команда тоже на расслабоне)
Вот это единение полное.
А если без шуток, то послевкусие горькое от игры команды.
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