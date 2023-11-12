Кучеров пропустил матч с «Каролиной» из-за болезни. «Тампа» впервые в сезоне осталась без голов

Никита Кучеров пропустил матч с «Каролиной» из-за болезни.

Форвард « » не сыграл против «Харрикейнс» в игре регулярного чемпионата (0:4).

Без своего лучшего бомбардира (23 очка в 14 играх, 11+12) «Лайтнинг» впервые в сезоне остались без заброшенных шайб.

Команда нанесла 22 броска в створ ворот Петра Кочеткова, из которых ни один не привел к голу.