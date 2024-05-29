«Спартак» подписал контракт с Адамом Ружичкой на год. «Аризона» расторгла с ним договор из-за видео с белым порошком

Теги Спартак переходы Аризона НХЛ КХЛ Адам Ружичка Хоккей

Адам Ружичка перешел в «Спартак».

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.

В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

Ружичка провел 117 матчей в НХЛ за «Койотис» и «Калгари», набрав 40 (14+26) очков.

«Также на счету игрока 100 матчей и 68 (32+36) очков за «Стоктон Хит» в АХЛ, опыт двух юниорских и трех молодежных чемпионатов мира в составе сборной Словакии.

Приветствуем Адама Ружичку в составе московского «Спартака» и желаем успехов нашему игроку в новом хоккейном сезоне!» – сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.

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10 комментариев
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Это центр во второе звено.
Если осознал свои ошибки - то для КХЛ это сильный игрок.
В любом случае Спартак может с ним рискнуть.
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Спартак молодец - всегда верен своей традиции иметь в составе тех, кто связан с белым порошком.
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Сейчас такие реалии, что нужно брать тех игроков, кто может быть выше среднего в КХЛ. Да и если у него не получится в Спартаке, отправится по дорожке в Словакию)
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По белой дороге пришёл в КХЛ)
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Лично у меня не укладывается в голове, как можно так плевать на репутацию…
Жаль, вроде, достаточно хорошее усиление, но совсем не радостно
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Словаки традиционно сильно играли в КХЛ и Спартаке в частности. Тем более молодой центр и с богатым опытом. Надеюсь, с ним провели беседу про порошки и возможные последствия...
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Гашека не увезли с приступом, кто в курсе?
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Ждем Кузнецова и Ничушкина и с белым порошком улетим в космос.
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