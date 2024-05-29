«Спартак» подписал контракт с Адамом Ружичкой на год. «Аризона» расторгла с ним договор из-за видео с белым порошком

Адам Ружичка перешел в «Спартак».

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.

В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

Ружичка провел 117 матчей в НХЛ за «Койотис» и «Калгари», набрав 40 (14+26) очков.

«Также на счету игрока 100 матчей и 68 (32+36) очков за «Стоктон Хит» в АХЛ, опыт двух юниорских и трех молодежных чемпионатов мира в составе сборной Словакии.

Приветствуем Адама Ружичку в составе московского «Спартака» и желаем успехов нашему игроку в новом хоккейном сезоне!» – сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.