«Спартак» подписал контракт с Адамом Ружичкой на год. «Аризона» расторгла с ним договор из-за видео с белым порошком
Адам Ружичка перешел в «Спартак».
Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.
В феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.
Ружичка провел 117 матчей в НХЛ за «Койотис» и «Калгари», набрав 40 (14+26) очков.
«Также на счету игрока 100 матчей и 68 (32+36) очков за «Стоктон Хит» в АХЛ, опыт двух юниорских и трех молодежных чемпионатов мира в составе сборной Словакии.
Приветствуем Адама Ружичку в составе московского «Спартака» и желаем успехов нашему игроку в новом хоккейном сезоне!» – сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.
Если осознал свои ошибки - то для КХЛ это сильный игрок.
В любом случае Спартак может с ним рискнуть.
Жаль, вроде, достаточно хорошее усиление, но совсем не радостно