Вишневский о Миронове: «Мы друзья, часто общаемся за пределами льда. Сходили на «Майор Гром» – очень понравилось, рекомендую»

Дмитрий Вишневский поделился впечатлениями от фильма «Майор Гром».

– Ни для кого не секрет, что вы – близкие друзья с Андреем Мироновым. Как ты воспринял новости о его переходе в «Спартак»?

– Да, мы друзья – но только не на ледовой площадке. Конечно, мы часто общаемся за пределами льда, но во время игр никогда не забывали о профессионализме – ведь каждый хочет победить и сделать все для успеха своей команды.

Уверен, что его опыт и умения только помогут нашей команде, чтобы «Спартак» стал играть еще лучше.

– Вместе с Андреем и ведущей тройкой «Спартака» вы недавно посетили премьеру фильма «Майор Гром». Процесс его адаптации в «Спартаке» уже начался?

– Да, мы сходили в кино – очень понравилось, рекомендую! Здорово провели время, тепло пообщались все вместе, каждый с каждым – ведь Андрей и так хорошо знаком всем нашим ребятам.

Не думаю, что у него возникнут какие-то сложности с адаптацией, потому что он большой профессионал, – сказал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.