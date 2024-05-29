Вишневский о Миронове: «Мы друзья, часто общаемся за пределами льда. Сходили на «Майор Гром» – очень понравилось, рекомендую»

Теги Спартак КХЛ Дмитрий Вишневский Андрей Миронов Майор Гром кино Хоккей

Дмитрий Вишневский поделился впечатлениями от фильма «Майор Гром».

– Ни для кого не секрет, что вы – близкие друзья с Андреем Мироновым. Как ты воспринял новости о его переходе в «Спартак»?

– Да, мы друзья – но только не на ледовой площадке. Конечно, мы часто общаемся за пределами льда, но во время игр никогда не забывали о профессионализме – ведь каждый хочет победить и сделать все для успеха своей команды.

Уверен, что его опыт и умения только помогут нашей команде, чтобы «Спартак» стал играть еще лучше.

– Вместе с Андреем и ведущей тройкой «Спартака» вы недавно посетили премьеру фильма «Майор Гром». Процесс его адаптации в «Спартаке» уже начался?

– Да, мы сходили в кино – очень понравилось, рекомендую! Здорово провели время, тепло пообщались все вместе, каждый с каждым – ведь Андрей и так хорошо знаком всем нашим ребятам.

Не думаю, что у него возникнут какие-то сложности с адаптацией, потому что он большой профессионал, – сказал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Норм фильм, лучше поздней марвелопapaши, хотя сократить минут на 20 было бы неплохо
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий