Слепышев о контракте: «Пошел на понижение, чтобы играть за «Динамо». Спасибо ЦСКА, что не отправили куда-то далеко и дождались устраивающего меня варианта»

Теги ЦСКА КХЛ Динамо Антон Слепышев Хоккей

Антон Слепышев высказался об обмене в «Динамо» из ЦСКА.

– Вылетая от «Локомотива», понимали, что эпоха ЦСКА закончилась и впереди большие перемены?

– Да, конечно. Я это понимал прекрасно. Неудачи регулярного чемпионата мы могли исправить только успешным плей-офф, но мы этого не сделали.

Логично, что последовали изменения в составе и в тренерском штабе. Пожалуй, ЦСКА нужна была свежая кровь. 

– То, что выбор руководства пал именно на вас, Дитца, Плотникова, Григоренко и Светлакова не удивило? При этом другие лидеры, вроде Окулова или Нестерова, остаются в команде.

– Нет, я воспринял это нормально. Все-таки отказались не только от меня, а от большого количества игроков. То, что я попал в этот список, – такое бывает. К счастью, случился обмен, и я попал в такой хороший клуб, как «Динамо». 

– У многих опытных игроков есть в контракте пункт о запрете на обмен. У вас он тоже присутствовал?

– Нет, у меня такого пункта не было.

– То есть вас ЦСКА мог отправить куда угодно хоть через обмен, хоть через список отказов? 

– Как я понимаю, то да. Агент хорошо поработал. Хочется сказать спасибо и ЦСКА, что не отправили куда-то далеко и дождались устраивающего меня варианта. 

– В СМИ пишут о том, что вы согласились переподписать контракт на пониженных условиях. Это правда? 

– Да. Я немного пошел на понижение, чтобы играть за «Динамо». Подумал и решился на это, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.

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4 комментария
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да не за Динамо, а в Москве. посмотрим еще как за то Динамо играть будет.
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Ох ты какой🤨не хочет играть далеко где то от Москвы,из грязи в князи вылез думает
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Потенциально Слепышев - усиление, но будет ли он играть на эти деньги, сомневаюсь. Посмотрим.
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