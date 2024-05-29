Генменеджер «Авангарда» о том, остался ли Ткачев самым дорогим игроком КХЛ: «Да, наверное. Он пошел на уступки по бонусам, а мы – по зарплате»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ деньги Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Владимира Ткачева.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новый контракт с клубом из Омска сроком на 5 лет. По новому соглашению Ткачев заработает более 600 миллионов рублей. 

– Пять лет – это необычный контракт для КХЛ.

– Но Ткачев – это не иностранец. Мы знаем, кто он. Что это наш лидер, большая звезда не только команды, но и лиги. Мы понимаем, вокруг кого строим «Авангард».

Владимир остался самым дорогим игроком КХЛ?

– Наверное, да. Я просто не очень помню все подписания, которые были в последнее время в лиге. Вообще мы переподписали контракт тонко. Сейчас нет льготных бонусов, и они все равно влезали бы под потолок зарплат.

И вот здесь мы немного пошли друг другу на уступки. Ткачев пошел на уступки по бонусам, а мы сделали уступки по зарплате. То есть нашли обоюдное решение с учетом того, что контракт продлен на срок до пяти лет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Габорик
А, это ещё и на уступки пошёл, тогда конечно, великолепное подписание :) После такого надо ещё вернуть Прохоркина и ему 100 миллионов выкатить :)
А разве это не так?

Все кто пишут, что Шуми, что-то снова провернул - это же абсолютная глупость.

Прошлый Контракт Ткачева 101 миллион + 50кк (за 50 набранных очков, что в случае Ткачева 100%) + 50кк за попадание в тройку = 200кк максимально + бонусы за Чемпионство (как и в любом другом клубе платят за чемпионство каждому игроку).

Новый контракт Ткачева 120кк + 30 бонусами (не озвучивали какими, вероятно также, которые получит 100%) - получаем те же 150кк, как и по прошлому контракту. Далее также бонусы за попадание в тройку (сумма не озвучена, ну пусть она будет, как по прошлому контракту 50кк) получаем 200кк, точно также как и по прошлому контракту. + бонусы за чемпионство (которые разумеются сами собой).

В сухом остатке по деньгам имеем, любо точно такой же контракт, как и был, либо меньше (потому что сумма бонусов за тройку не озвучена). Итого: продлили лучшего игрока в лиге на те же деньги еще на 3 года.

Разве это не успех для клуба?
Вы же вроде бы адекватный (вижу ваши комментарии довольно часто и думаю, что вы тоже из омска) вы и сами должны были понимать то, что я сейчас написал. Мне кажется, кричать, что Бабаев кого-то развел - это для оголтелых, которые даже чуть чуть подумать не хотят. Не думаю, что вы не умеете думать. 🤔
+2
0
+2
А кто-нибудь в курсе сколько у авы еще под потолком на этот сезон?
+1
0
+1
А, это ещё и на уступки пошёл, тогда конечно, великолепное подписание :)

После такого надо ещё вернуть Прохоркина и ему 100 миллионов выкатить :)
+1
0
+1
Какой же пройдоха Шуми Бабаев !
+1
-1
0
Ответ unbelievable
А кто-нибудь в курсе сколько у авы еще под потолком на этот сезон?
В курсе, на данный момент занято 807 миллионов. Даже, если не будет обменов, то на 93 миллиона топового крайнего во второе звено найти легко, а если сильно постараться, то и двоих.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий