Генменеджер «Авангарда» о том, остался ли Ткачев самым дорогим игроком КХЛ: «Да, наверное. Он пошел на уступки по бонусам, а мы – по зарплате»
Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Владимира Ткачева.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новый контракт с клубом из Омска сроком на 5 лет. По новому соглашению Ткачев заработает более 600 миллионов рублей.
– Пять лет – это необычный контракт для КХЛ.
– Но Ткачев – это не иностранец. Мы знаем, кто он. Что это наш лидер, большая звезда не только команды, но и лиги. Мы понимаем, вокруг кого строим «Авангард».
– Владимир остался самым дорогим игроком КХЛ?
– Наверное, да. Я просто не очень помню все подписания, которые были в последнее время в лиге. Вообще мы переподписали контракт тонко. Сейчас нет льготных бонусов, и они все равно влезали бы под потолок зарплат.
И вот здесь мы немного пошли друг другу на уступки. Ткачев пошел на уступки по бонусам, а мы сделали уступки по зарплате. То есть нашли обоюдное решение с учетом того, что контракт продлен на срок до пяти лет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Все кто пишут, что Шуми, что-то снова провернул - это же абсолютная глупость.
Прошлый Контракт Ткачева 101 миллион + 50кк (за 50 набранных очков, что в случае Ткачева 100%) + 50кк за попадание в тройку = 200кк максимально + бонусы за Чемпионство (как и в любом другом клубе платят за чемпионство каждому игроку).
Новый контракт Ткачева 120кк + 30 бонусами (не озвучивали какими, вероятно также, которые получит 100%) - получаем те же 150кк, как и по прошлому контракту. Далее также бонусы за попадание в тройку (сумма не озвучена, ну пусть она будет, как по прошлому контракту 50кк) получаем 200кк, точно также как и по прошлому контракту. + бонусы за чемпионство (которые разумеются сами собой).
В сухом остатке по деньгам имеем, любо точно такой же контракт, как и был, либо меньше (потому что сумма бонусов за тройку не озвучена). Итого: продлили лучшего игрока в лиге на те же деньги еще на 3 года.
Разве это не успех для клуба?
Вы же вроде бы адекватный (вижу ваши комментарии довольно часто и думаю, что вы тоже из омска) вы и сами должны были понимать то, что я сейчас написал. Мне кажется, кричать, что Бабаев кого-то развел - это для оголтелых, которые даже чуть чуть подумать не хотят. Не думаю, что вы не умеете думать. 🤔
После такого надо ещё вернуть Прохоркина и ему 100 миллионов выкатить :)