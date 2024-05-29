Генменеджер «Авангарда» о том, остался ли Ткачев самым дорогим игроком КХЛ: «Да, наверное. Он пошел на уступки по бонусам, а мы – по зарплате»

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Владимира Ткачева.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новый контракт с клубом из Омска сроком на 5 лет. По новому соглашению Ткачев заработает более 600 миллионов рублей.

– Пять лет – это необычный контракт для .

– Но Ткачев – это не иностранец. Мы знаем, кто он. Что это наш лидер, большая звезда не только команды, но и лиги. Мы понимаем, вокруг кого строим «Авангард».

– остался самым дорогим игроком КХЛ?

– Наверное, да. Я просто не очень помню все подписания, которые были в последнее время в лиге. Вообще мы переподписали контракт тонко. Сейчас нет льготных бонусов, и они все равно влезали бы под потолок зарплат.

И вот здесь мы немного пошли друг другу на уступки. Ткачев пошел на уступки по бонусам, а мы сделали уступки по зарплате. То есть нашли обоюдное решение с учетом того, что контракт продлен на срок до пяти лет, – сказал генеральный менеджер « » .