Агент Ткачева об «Авангарде»: «Предложение было неожиданным. Мы приехали в клуб совсем по другим причинам, но вышли с контрактом на 5 лет»

Агент Владимира Ткачева поделился подробностями переговоров с «Авангардом».

Сегодня 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29.

По имеющейся информации, Ткачев получит минимум 600 миллионов рублей за 5 лет без учета бонусной части.

«Сразу хочу сказать, что предложение было для нас неожиданным. Нам просто сказали, что хотят видеть Володю в составе, строить вокруг него команду, ждут от него результатов и поэтому предлагают длительное сотрудничество.

Мы реально не были готовы к этому разговору, но быстро сориентировались: Володя позвонил супруге, родителям. Я ему сказал, чтобы принимал решение. Он сам его принял.

То есть для нас это реально было неожиданностью. Мы совсем по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом», – сказал агент Шуми Бабаев.