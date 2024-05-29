Агент Ткачева об «Авангарде»: «Предложение было неожиданным. Мы приехали в клуб совсем по другим причинам, но вышли с контрактом на 5 лет»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com Хоккей

Агент Владимира Ткачева поделился подробностями переговоров с «Авангардом».

Сегодня 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29.

По имеющейся информации, Ткачев получит минимум 600 миллионов рублей за 5 лет без учета бонусной части.

«Сразу хочу сказать, что предложение было для нас неожиданным. Нам просто сказали, что хотят видеть Володю в составе, строить вокруг него команду, ждут от него результатов и поэтому предлагают длительное сотрудничество.

Мы реально не были готовы к этому разговору, но быстро сориентировались: Володя позвонил супруге, родителям. Я ему сказал, чтобы принимал решение. Он сам его принял.

То есть для нас это реально было неожиданностью. Мы совсем по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом», – сказал агент Шуми Бабаев.

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7 комментариев
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Цыган опять развёл менеджемент. Сто пудова
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Бабай Красавчик........Так и знал что такой комент
появится......Опять всех на######л....😄
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Всё это похоже на хорошо продуманную элегантную разводку.
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Ага, как неожиданно и приятнооо))
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Сама невинность)
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Теперь на контракт Ткачева работает весь Омск
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мы развели авангард) наверное это он хотел сказать
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