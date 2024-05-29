Ткачев переподписал контракт с «Авангардом» на 5 лет

Теги Авангард переходы КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом» на 5 лет.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в НХЛ.

Действующее соглашение хоккеиста с омским клубом, рассчитанное до 2026 года, было расторгнуто.

28-летний форвард подписал новый договор до конца сезона-2028/29.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел 58 игр за «Авангард» и набрал 75 (20+55) очков при полезности «плюс 13».

В Кубке Гагарина на его счету 12 матчей и 11 (0+11) баллов за результативность при полезности «минус 1».

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20 комментариев
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"Прогрели" на деньги))) Но а если серьёзно,то отлично для Авангарда и КХЛ,что такой игрок(один из лучших,если не лучший прямо сейчас) остаётся 👌
+10
0
+10
С утра в НХЛ собирался, в обед конракт 5 лет с Авангардом.Вот это поворот.
+11
-1
+10
Ответ Алексей Тор
С утра в НХЛ собирался, в обед конракт 5 лет с Авангардом.Вот это поворот.
Агент запустил слух про НХЛ, чтобы контракт из Авы получше выбить.
+9
0
+9
Снова был вброс про НХЛ для увеличения стоимости контракта от Бабаева?
+6
0
+6
Бабай наторговал, в своём репертуаре.
+5
0
+5
Сколько лицемеров. В одной новости проклинают, а как остается на 5 лет- восхваляют
+3
0
+3
Ответ Серый
Да, так-то на незаслуженно малом контракте играл)
Бедствовал!
+2
0
+2
У-у-ух! Интересно, сколько откатят Шевченко, который всю неделю качал тему отъезда в НХЛ на всех своих площадках? )
+2
0
+2
Очень хорошо 👌
+2
0
+2
👍💪🙏🤞
+2
-1
+1
Ну это прогрев гоя (в данном случае курьянова)если я так понимаю контракт с повышением
+1
0
+1
Ну надо же! Как в сериале! Даже концовка предсказуема!))
Но, как болельщик Авангарда, рад за команду, что такой игрочище на столь долгий срок с нами!👍🏻
+1
0
+1
Вот она новая легенда Авангарда!!!
+2
-1
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Бабай в своём репертуаре.....На торговал себе и Ткачёву беззаботную старость.....
Ух барыжная душонка....😉
+1
0
+1
Главное понимание, что здесь ты король а там никто.
+1
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Агент запустил слух про НХЛ, чтобы контракт из Авы получше выбить.
Да, так-то на незаслуженно малом контракте играл)
+1
0
+1
ахахахахаххахахахахах
+3
-2
+1
Жизнь обеспечена у парня! Даже внукам, думаю, хватит!!!
+1
-1
0
Все предсказуемо. А нынешние подобия руководителей по прежнему ведутся на этот простой трюк)
+1
-1
0
На 25
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-1
0
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