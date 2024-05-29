Ткачев переподписал контракт с «Авангардом» на 5 лет
Владимир Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом» на 5 лет.
Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в НХЛ.
Действующее соглашение хоккеиста с омским клубом, рассчитанное до 2026 года, было расторгнуто.
28-летний форвард подписал новый договор до конца сезона-2028/29.
В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел 58 игр за «Авангард» и набрал 75 (20+55) очков при полезности «плюс 13».
В Кубке Гагарина на его счету 12 матчей и 11 (0+11) баллов за результативность при полезности «минус 1».
Но, как болельщик Авангарда, рад за команду, что такой игрочище на столь долгий срок с нами!👍🏻
Ух барыжная душонка....😉