Ротенберг фрагментом из «Маши и медведя» анонсировал подписание Зайцева

Теги СКА Чикаго видео НХЛ КХЛ Никита Зайцев Роман Ротенберг кино Хоккей

Роман Ротенберг анонсировал подписание Никиты Зайцева из «Чикаго».

Ранее главный тренер СКА опубликовал фото с 32-летним защитником, подписав его: «Своих не бросаем!»

По данным «Спорт-Экспресса», Зайцев подпишет контракт со СКА минимум на 3 года. 

Позднее Роман Ротенберг анонсировал подписание Никиты Зайцева в СКА фрагментом из мультфильма «Маша и медведь». 

32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова

Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»

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13 комментариев
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Уместнее была бы фотография Ротемберга на фоне скорой помощи с волками
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Контент, соответствующий Ромкиному развитию.
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Ответ Dan Boyle
Уместнее была бы фотография Ротемберга на фоне скорой помощи с волками
Вот это
https://neolurk.org/w/images/3/3a/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%BA%D1%80.jpg
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Креативит ребёнок.
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Ну наконец то Ромка перестал стесняться и показал миру, что он любит, а строил то из себя взрослого
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Ротенберг сам может в мультиках сниматься.
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Персонаж из мультика выложил мультик.
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Надо было волка из Ну погоди, где он коньки порвал
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К Л О У Н
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Опять профукал очередной случай не показать себя идиотом🤡🤡🤡
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Радует он меня и всю страну. Гений хоккея, 800матчей НХЛ посмотрел, а в перерывах смотрел мультики, зрел прям не по годам)
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Ром если Атаку титанов не смотрел. Ставлю неуд по мультикам)
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Ответ liqudator
К Л О У Н
Вся Лига его Цирк.
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