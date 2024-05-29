Ротенберг фрагментом из «Маши и медведя» анонсировал подписание Зайцева

Роман Ротенберг анонсировал подписание Никиты Зайцева из «Чикаго».

Ранее главный тренер СКА опубликовал фото с 32-летним защитником, подписав его: «Своих не бросаем!»

По данным «Спорт-Экспресса», Зайцев подпишет контракт со СКА минимум на 3 года.

Позднее Роман Ротенберг анонсировал подписание в СКА фрагментом из мультфильма «Маша и медведь».

32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова

Роман Ротенберг: «Рассчитываем, что Зайцев станет игроком СКА. Ложка хороша к обеду, ждем лучших игроков. Никита усилит команду»