Маршессо о «Вегасе»: «Сказали, что заинтересованы переподписать меня. До 30 июня еще есть время»

Джонатан Маршессо высказался о продлении контракта с «Вегасом».

Действующее соглашение 33-летнего форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

«Мне еще никто не звонил и ничего не говорил. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы переподписать меня, а там посмотрим. Формально у них есть время до 30 июня, так что посмотрим, как все пойдет.

«Голден Найтс» хотят выступать хорошо каждый год, поэтому они, вероятно, рассматривают все варианты, так что мы посмотрим, что из этого получится.

Прошлым летом я сказал: «Знаете что? Я бы предпочел сделать это летом, перед сезоном». А они сказали, что не готовы, и после не было ни одного разговора во время сезона.

Я не знаю. Технически, как организация, вы подписываете контракт с игроком на шесть лет, так что у вас есть полные шесть лет, а после вы можете разбираться с этим. Так что посмотрим», – сказал нападающий .