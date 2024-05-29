Гендиректор «Сибири»: «Клуб субсидируется из бюджета администрации. От КХЛ идет посыл минимизировать средства от государства. Будем искать спонсоров, инвесторов»

Генеральный директор «Сибири» высказался о формировании бюджета клуба.

– Что у «Сибири» с бюджетом? Фастовский все последние годы говорил о том, что он остается неизменным. Судя по данным СМИ, это 400-500 миллионов на зарплаты игрокам.

– Попечительский совет утвердил движение в сторону небольшого увеличения. Можно говорить о 10%. В связи с чем? Прежде всего потому, что пол зарплат в со следующего сезона увеличится с 405 миллионов до 450.

В Новосибирске нет крупных градообразующих предприятий, так что большего увеличения добиться было сложно. Сейчас одна из моих задач – искать дополнительные инвестиции в клуб.

Перед нами стоит задача увеличивать собственные доходы клуба: будем зарабатывать – будет и увеличение бюджета.

– Действительно ли все финансирование клуба сейчас идет из бюджета Администрации Новосибирской области?

– Не все, но больше половины. Раньше «Сибирский Антрацит» вносил свою долю в финансирование. Когда компания ушла, то губернатор взял на себя обязательство за счет бюджета восполнить этот пробел.

От КХЛ идет посыл, что профессиональные клубы должны минимизировать поступление средств от государства. Будем очень активно работать в этом направлении, искать спонсоров, инвесторов.

На предстоящий сезон бюджет сформирован с учетом субсидирования из бюджета, а как будет на следующий – пока сказать не берусь, – сказал генеральный директор « » Лев Крутохвостов.

«Сибирь» получит 1,2 млрд рублей из бюджета региона в 2024 году – на 47% больше, чем в 2023-м. Клуб запросил прибавку в связи со снижением доходов