Терещенко о серии «Рейнджерс» – «Флорида»: «Панарин, Бобровский и Шестеркин – лидеры, они это доказывают. Равная игра, дальше будет еще интереснее»
Алексей Терещенко поделился мнением о серии «Рейнджерс» – «Флорида».
После четырех матчей финала Восточной конференции счет равный – 2-2.
«Наши ребята – молодцы. Панарин, Бобровский и Шестеркин – лидеры своих команд, и они это каждый раз доказывают.
Серия набирает интересные обороты, она продолжается. Команды показывают равную игру, выиграли по одной игре дома и в гостях.
Прошедший матч доказал, что команды не будут уступать друг другу ни в чем. Хорошие скорости, тактические компоненты.
Думаю, дальше будет еще интереснее», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.