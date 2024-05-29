Терещенко о серии «Рейнджерс» – «Флорида»: «Панарин, Бобровский и Шестеркин – лидеры, они это доказывают. Равная игра, дальше будет еще интереснее»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Советский спорт Артемий Панарин Игорь Шестеркин Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о серии «Рейнджерс» – «Флорида».

После четырех матчей финала Восточной конференции счет равный – 2-2.

«Наши ребята – молодцы. Панарин, Бобровский и Шестеркин – лидеры своих команд, и они это каждый раз доказывают.

Серия набирает интересные обороты, она продолжается. Команды показывают равную игру, выиграли по одной игре дома и в гостях.

Прошедший матч доказал, что команды не будут уступать друг другу ни в чем. Хорошие скорости, тактические компоненты.

Думаю, дальше будет еще интереснее», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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