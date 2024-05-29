Агент Бурдасова о «Тракторе»: «Савин не говорил, что Антон не нужен клубу. Нет разговоров о том, что он может покинуть команду»

Агент Антона Бурдасова заявил, что игрок не планирует уходить из «Трактора».

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что главный тренер Бенуа Гру не позвонил игроку, 33-летний нападающий может уйти из челябинского клуба.

– С Бурдасовым все по-старому. Нет никаких разговоров о том, что он может покинуть команду.

Я общался с (генеральным директором «Трактора» – Спортс), и он мне не говорил, что не нужен клубу.

– Журналист Алексей Шевченко сообщил, что новый главный тренер « » Бенуа Гру позвонил всем хоккеистам команды, кроме Бурдасова.

– Есть такой момент.

– В «Тракторе» объяснили причины этому?

– Этим ведь занимается не Савин, а другие люди. Будем смотреть, время еще есть, – сказал агент .