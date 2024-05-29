Агент Бурдасова о «Тракторе»: «Савин не говорил, что Антон не нужен клубу. Нет разговоров о том, что он может покинуть команду»

Теги Трактор Иван Савин Шуми Бабаев Антон Бурдасов КХЛ Бенуа Гру Алексей Шевченко Хоккей

Агент Антона Бурдасова заявил, что игрок не планирует уходить из «Трактора».

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что главный тренер Бенуа Гру не позвонил игроку, 33-летний нападающий может уйти из челябинского клуба. 

– С Бурдасовым все по-старому. Нет никаких разговоров о том, что он может покинуть команду.

Я общался с Иваном Савиным (генеральным директором «Трактора» – Спортс), и он мне не говорил, что Антон не нужен клубу. 

– Журналист Алексей Шевченко сообщил, что новый главный тренер «Трактора» Бенуа Гру позвонил всем хоккеистам команды, кроме Бурдасова.

– Есть такой момент.

– В «Тракторе» объяснили причины этому?

– Этим ведь занимается не Савин, а другие люди. Будем смотреть, время еще есть, – сказал агент Шуми Бабаев.

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