Голдобин о том, что «Спартак» сохраняет 1-е звено: «Это суперважно! Каждый выдал лучший сезон. Мы счастливы остаться вместе и играть за команду»

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин Матч ТВ Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Николай Голдобин прокомментировал решение продлить контракт со «Спартаком».

– Как вы пришли к тому, что подписали новый контракт со «Спартаком» до 2026 года?

– Ну, как это бывает? Мы обсудили все дома с семьей и пришли к этому решению.

Я уже знал, что мне предложат новый контракт. Я его подписал. Рад остаться в красно‑белой семье, у себя дома. Это очень здорово.

– Важно, что «Спартак» сохраняет первое звено?

– Да, это суперважно! Каждый в нашем звене – я, Паша Порядин, Ваня Морозов – выдал лучший для себя сезон. Мы счастливы остаться вместе и играть за «Спартак», – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.

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