Ткачев получит 600+ млн рублей за 5 лет по новому контракту с «Авангардом». Бонусная часть – минимум 30 млн в год (Михаил Зислис)

Теги Авангард КХЛ Михаил Зислис Владимир Ткачев 1995 деньги Хоккей

Владимир Ткачев заработает более 600 млн рублей по контракту с «Авангардом».

28-летний форвард подписал новый договор с клубом из Омска до конца сезона-2028/29.

«Теперь нападающий гарантированно получит 120 миллионов рублей в год и еще 30 в качестве бонусов.

Плюс премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел 58 игр за «Авангард» и набрал 75 (20+55) очков при полезности «плюс 13».

В Кубке Гагарина на его счету 12 матчей и 11 (0+11) баллов за результативность при полезности «минус 1».

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16 комментариев
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Вот бы НХЛ бонусы за попадание в тройку бомбардиров, Макдэвид каждый год получал бы)))
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ого, вот это да! ну удачи!
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чё там с НХЛ?
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Ткачев с агентом сорвали куш. Можно теперь не напрягаться и жить в своё удовольствие.
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Лица заводчан представили?
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Нехило так, обеспечил богатую старость)
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А говорили уйдет в НХЛ
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Ну вот другое дело, хорошо подоил)) Говорил же в НХЛ он не поедит, бабла просто мало было.
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Кто-то в это верит? С отъездом Вовы в НХЛ СЭ уже обделался. И в данном случае СЭ в лице Зислиса тоже вряд ли владеет верной информацией. Так, набрасывает ради хайпа.
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Ответ Иван
там столько не дадут! да и не сможет он там! с Авой на 5 лет подписал, 600 лямов +бонусы это о чём говорит?)
Вове там бы не дали 1 000 000 баксов ?)
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Ответ Иван
там столько не дадут! да и не сможет он там! с Авой на 5 лет подписал, 600 лямов +бонусы это о чём говорит?)
если ему там столько не дадут, а там это копейки, то и делать там ему нечего
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