Гендиректор «Авангарда» о контракте Ткачева: «Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в «Авангарде». Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли»

Генеральный директор «Авангарда» высказался о новом контракте Владимира Ткачева.

Ранее стало известно, что 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29.

«Владимир Ткачев в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды, как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков.

Разумеется, у клуба было и есть желание надолго сохранить своего лидера, ведь это исключительно важно для дальнейшего развития клуба как системы.

Подписание такого игрока, как Ткачев, воспитанника омской школы – хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей Академии.

Владимир, как омич, у которого недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в «Авангарде». По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению.

Хочу обрадовать всех наших болельщиков, которые накануне, думаю, испытали несколько тревожных минут: Ткачев с нами еще на пять лет.

Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме «Авангарда» и сделает для этого все возможное.

Мы довольны, что укрепили фундамент состава на несколько лет вперед. Подготовка к новому сезону продолжается», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.