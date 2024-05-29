Гендиректор «Авангарда» о контракте Ткачева: «Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в «Авангарде». Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли»

Теги Авангард болельщики КХЛ Кубок Гагарина Герман Чистяков Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Генеральный директор «Авангарда» высказался о новом контракте Владимира Ткачева.

Ранее стало известно, что 28-летний форвард подписал новый договор с омским клубом до конца сезона-2028/29.

«Владимир Ткачев в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды, как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков.

Разумеется, у клуба было и есть желание надолго сохранить своего лидера, ведь это исключительно важно для дальнейшего развития клуба как системы.

Подписание такого игрока, как Ткачев, воспитанника омской школы – хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей Академии.

Владимир, как омич, у которого недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в «Авангарде». По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению.

Хочу обрадовать всех наших болельщиков, которые накануне, думаю, испытали несколько тревожных минут: Ткачев с нами еще на пять лет.

Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме «Авангарда» и сделает для этого все возможное.

Мы довольны, что укрепили фундамент состава на несколько лет вперед. Подготовка к новому сезону продолжается», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На 4 года закрыли.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий