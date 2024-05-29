Зарплата Ружички в «Спартаке» – 45 млн рублей в год («Чемпионат»)

Теги Спартак КХЛ Адам Ружичка Чемпионат.com деньги Хоккей

Адам Ружичка заработает 45 миллионов рублей в год по контракту со «Спартаком».

Напомним, в феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

По данным «Чемпионата», зарплата словацкого нападающего Адама Ружички составит 45 миллионов рублей за сезон. Соглашение форварда со «Спартаком» рассчитано на один год.

Ружичка провел 117 матчей в НХЛ за «Койотис» и «Калгари», набрав 40 (14+26) очков.

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7 комментариев
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Это даже очень не плохо.....
Спартачи малодчики.....
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45 в Спартаке это максималка.
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45 это потолок в Спартаке. Там вроде только Морозову готовы 50 дать. Ну или также дадут 45, а остальное в бонусы.
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