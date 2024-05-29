Зарплата Ружички в «Спартаке» – 45 млн рублей в год («Чемпионат»)

Адам Ружичка заработает 45 миллионов рублей в год по контракту со «Спартаком».

Напомним, в феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.

По данным « », зарплата словацкого нападающего составит 45 миллионов рублей за сезон. Соглашение форварда со « » рассчитано на один год.

Ружичка провел 117 матчей в НХЛ за «Койотис» и «Калгари», набрав 40 (14+26) очков.