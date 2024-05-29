Барулин о ЧМ-2024: «Для Чехии это был домашний турнир, с этим и связана рекордная посещаемость. Люди соскучились по хоккею. Без России не так интересно смотреть, конечно»

Константин Барулин высказался о рекордной посещаемости ЧМ-2024.

Посещаемость чемпионата мира в Чехии составила 797 727 зрителей, что стало новым рекордом турнира. Прошлый рекорд (741 690 зрителей в 2015 году в Чехии) был превзойден после полуфиналов.

В решающем матче хозяева турнира обыграли Швейцарию со счетом 2:0.

«Хороший и интересный финал был. Чехия, как и предполагалось, играет в свой хоккей, засушили игру. Первое звено много сделало для этой победы.

Это был домашний чемпионат для Чехии, с этим и связана рекордная посещаемость. Без России не так интересно, конечно, смотреть. Люди соскучились по спорту, по хоккею, поэтому были полные трибуны», – заявил бывший вратарь сборной России Константин Барулин.