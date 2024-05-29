Даугавиньш о том, что «никогда бы не поехал играть в Россию»: «Я же не говорил про людей, у меня столько друзей в России. Если приеду в КХЛ, то в Латвии буду врагом»

Теги Спартак Торпедо Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш КХЛ Юлиус Гудачек Динамо Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Каспарс Даугавиньш пояснил слова о том, что «никогда бы не поехал играть в КХЛ».

Во время чемпионата мира капитан сборной Латвии дал интервью, в котором заявил, что «никогда больше не поехал бы играть в Россию».

Даугавиньш провел в Фонбет Чемпионате КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».

«Интервью брали словаки, из-за Гудачека. Словакам нельзя выступать за сборную, если они в КХЛ играли. Они спросили, что я думаю об этой ситуации. Сказал, что буду отвечать только за себя.

Я в КХЛ не буду играть, пока вся эта обстановка с конфликтом (формулировка изменена в соответствии с требованиями российского законодательства – Sports).

Вы понимаете, если я приеду в КХЛ, то в Латвии буду врагом из-за политической ситуации. Я патриот своей страны и не могу уехать, вот и все.

Я же не говорил про людей, у меня столько друзей в России», – сказал Каспарс Даугавиньш.

Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»

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24 комментария
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Наприлетало наверное от друзей из России,пришлось пояснять.
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Чтож ты фраер сдал назад
+12
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Да все понимают,что в Европе чуть не расстреливают за какую-нибудь другую позицию по России,в отличие от "главной",но нужно маневрировать от таких вопросов, или говорить "без комментариев".
+6
-1
+5
Латыш уже не такой гордый?
+5
-1
+4
наверное на шиномонтаже уже работает, быстро переобулся 😂😂😂
+4
-1
+3
Ответ Pronger
Ничего
ты лжешь
+2
0
+2
Ответ kost68
а если в россии сказать что не поддерживаешь сво что будет?
а если с маленькой буквы название стран писать, то счастье наступает быстрее?
+2
0
+2
Да просто можно отказаться от комментариев и все
+3
-2
+1
Ответ kost68
а в россии можно что делают за другую позицию?
А причем здесь Россия? У нас Мордор😌,а там светлая демократия - нужно соответствовать 👌
0
0
0
Ответ kost68
ты лжешь
Да. По правде конечно сначала расстрел, потом Колыма и штрафбат
0
0
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Ответ Евгений Мешков
а если с маленькой буквы название стран писать, то счастье наступает быстрее?
комментарий точно быстрее наступает
0
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Ответ Евгений Мешков
видимо что то не так в Латвии, раз такие рассуждения
а если в россии сказать что не поддерживаешь сво что будет?
+2
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Ответ Pronger
Прикинь, есть те кто поддерживает и не хочет ничего подписывать и выступать без флага не хочет
и совсем нет тех кто хочет выступать? ну-ну)
0
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Ответ kost68
а в чем тогда проблема спортсменам подписать бумагу что не поддерживаешь сво и спокойно ехать на ои?
Прикинь, есть те кто поддерживает и не хочет ничего подписывать и выступать без флага не хочет
0
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Ответ Pronger
Задоров спокойно приедет в Россию и ему вообще ничего не будет))
а в чем тогда проблема спортсменам подписать бумагу что не поддерживаешь сво и спокойно ехать на ои?
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Ответ kost68
а в россии можно что делают за другую позицию?
Задоров спокойно приедет в Россию и ему вообще ничего не будет))
0
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Ответ Иван Буренков
А причем здесь Россия? У нас Мордор😌,а там светлая демократия - нужно соответствовать 👌
а кто тебе сказал, что при демократии все можно?
+1
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0
Ответ Космический Котик
Комментарий удален модератором
Лень запятые ставить
0
0
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Ответ Sergey Smolensky
Чтож ты фраер сдал назад
Комментарий удален модератором
видимо что то не так в Латвии, раз такие рассуждения
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У Латвии конфликт с РФ? Не знал.
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