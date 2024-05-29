Даугавиньш о том, что «никогда бы не поехал играть в Россию»: «Я же не говорил про людей, у меня столько друзей в России. Если приеду в КХЛ, то в Латвии буду врагом»

Каспарс Даугавиньш пояснил слова о том, что «никогда бы не поехал играть в КХЛ».

Во время чемпионата мира капитан сборной Латвии дал интервью, в котором заявил, что «никогда больше не поехал бы играть в Россию».

Даугавиньш провел в Фонбет Чемпионате КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».

«Интервью брали словаки, из-за Гудачека. Словакам нельзя выступать за сборную, если они в КХЛ играли. Они спросили, что я думаю об этой ситуации. Сказал, что буду отвечать только за себя.

Я в КХЛ не буду играть, пока вся эта обстановка с конфликтом (формулировка изменена в соответствии с требованиями российского законодательства – Sports).

Вы понимаете, если я приеду в КХЛ, то в Латвии буду врагом из-за политической ситуации. Я патриот своей страны и не могу уехать, вот и все.

Я же не говорил про людей, у меня столько друзей в России», – сказал Каспарс Даугавиньш.

Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»