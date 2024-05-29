Макрицкий, Добрышкин, Приданников и Черкасов ушли из тренерского штаба «Трактора»

Тренерский штаб «Трактора» покинули 4 специалиста.

«Ассистенты главного тренера Александр Макрицкий и Юрий Добрышкин, тренер по развитию игроков Олег Приданников и видеотренер покидают « ».

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Олег Приданников работал в клубе с лета 2020 года, Александр Макрицкий и Игорь Черкасов присоединились к черно-белым в межсезонье-2023, Юрий Добрышкин – в декабре 2023-го после того, как начал чемпионат в « ».

По итогам сезона-2023/24 все специалисты стали обладателями бронзовых наград .

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Хоккейный клуб « » благодарит Александра Петровича, Юрия Владимировича, Олега Николаевича и Игоря Олеговича за высокий профессионализм и проделанную работу», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Александр Макрицкий войдет в тренерский штаб Анвара Гатиятуллина в «Ак Барсе».