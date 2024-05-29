Сегин о травмах: «В какой-то момент я сказал: «Не знаю, смогу ли еще когда-нибудь играть. Возможно, это конец». Были темные времена»

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Тайлер Сегин рассказал о травмах, из-за которых он мог завершить карьеру.

Форвард «Далласа» провел только 3 матча в сезоне-2020/21 из-за операций на бедре и колене.

«Это была важная точка в моей карьере и жизни. Я перенес несколько операций подряд и полгода не мог восстановиться. Было трудно увидеть свет в конце тоннеля.

В какой-то момент я посмотрел на своего приятеля и сказал: «Я не знаю, смогу ли когда-нибудь еще играть. Моя карьера может закончиться. Возможно, это конец». Это были темные времена.

Не уверен, что завершение карьеры было реальной возможностью, но у меня были разные мысли. Смогу ли я снова играть? Если да, то на каком уровне? Думаю, что многие спортсмены проходят через это после операций и восстановления.

Еще наступил ковид, и я не мог ни с кем видеться. В такие моменты узнаешь многое о себе, о своей психике и растешь как личность.

Когда я оглядываюсь назад, это не было криком о помощи. Это было больше похоже на выяснение того, кто я есть и кем я хочу быть, будь то на катке или за его пределами», – сказал нападающий «Старз» Тайлер Сегин.

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