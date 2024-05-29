Агент Грмана об «Адмирале»: «Марио в Словакии не испытывал давления. КХЛ – лучшая лига после НХЛ, и здесь можно больше заработать, чем в Европе»

Агент Марио Грмана заявил об отсутствии давления на игрока из-за перехода в КХЛ.

Ранее стало известно, что 27-летний словацкий защитник подписал контракт с « » на один год.

«Подписывая контракт с «Адмиралом», Марио не испытывал давления у себя на родине, этого нет и на данный момент. Грмана не беспокоит длинный календарь и длительные перелеты.

Он хотел играть в , поскольку это лучшая лига после , плюс здесь можно больше заработать по сравнению с Европой. Переговоры были недолгими и конструктивными, хотелось бы отметить менеджмент клуба в лице Павла Житкова.

Строгая система ? Это как раз то, что и нужно Марио, у него есть четкое понимание в какой роли он будет – игра в первой паре вместе с .

Прошлогодний результат «Адмирала» – это уже история, в предстоящем сезоне будет совсем другая команда. Достаточно посмотреть, какие игроки едут на Дальний Восток», – сказал агент Андрей Матвеев.