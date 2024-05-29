Гатиятулин встретился с главой Татарстана. Минниханов пожелал тренеру «Ак Барса» успехов в работе

Тренер Анвар Гатиятулин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым..

Напомним, 14 мая казанский клуб официально объявил о назначении 48-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт с рассчитан на два сезона.

Как сообщает «Бизнес Online», Гатиятулин встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который пожелал главному тренеру « » удачи и успехов в работе

Казанский клуб в минувшем сезоне Фонбет чемпионата занял 4-е место в Восточной конференции, и в первом раунде плей-офф уступил в серии «Автомобилисту» (1-4). После этого было решено не продолжать сотрудничество с прежним главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.