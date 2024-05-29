Гатиятулин встретился с главой Татарстана. Минниханов пожелал тренеру «Ак Барса» успехов в работе
Тренер Анвар Гатиятулин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым..
Напомним, 14 мая казанский клуб официально объявил о назначении 48-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт с Гатиятулиным рассчитан на два сезона.
Как сообщает «Бизнес Online», Гатиятулин встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который пожелал главному тренеру «Ак Барса» удачи и успехов в работе
Казанский клуб в минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ занял 4-е место в Восточной конференции, и в первом раунде плей-офф уступил в серии «Автомобилисту» (1-4). После этого было решено не продолжать сотрудничество с прежним главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
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