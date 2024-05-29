Гендиректор «Сибири»: «Фастовский сказал: «Не позавидую тебе, потому что ты местный». Для всех хорошим не будешь, нужно искать симбиоз»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Виктор Меркулов Лев Крутохвостов Хоккей

Генеральный директор «Сибири» рассказал, какой совет ему дал Кирилл Фастовский.

В марте было объявлено об изменениях в руководстве новосибирского клуба. С Фастовским, который с 2010 года работал гендиректором «Сибири», не продлили договор.

– Вы же почти два месяца буквально делили один кабинет с Кириллом Фастовским…

– Никто ничего, конечно же, не делил. У нас хорошие отношения. Его контракт закончился 30 апреля, мой вступил в силу 1 мая. До этого абсолютно нормально проходил процесс передачи дел.

С Меркуловым (спортивный директор «Сибири» – Sports) Фастовский общался по спортивным делам: как устроена премиальная система, кто есть кто из игроков, почему не была выполнена задача на сезон.

– Но ведь вы приступили к реальной работе до 1 мая, и, по сути, у клуба одновременно было два генеральных директора. Согласитесь, что ситуация нетипичная.

– Это правда. Некоторое время было непонимание со стороны коллектива. Кто руководитель? Кого слушать? Однако эта сумятица вскоре прошла. Спустя два-три дня напряжение в офисе сошло на нет.

Со всеми сотрудниками поговорил, познакомился, начал вникать, кто чем занимается. Кирилл Валерьевич к этому тоже нормально отнесся.

– Было ли какое-то предостережение или совет, который Фастовский вам дал, уезжая из Новосибирска?

– Единственное, что он мне сказал: не позавидую тебе, потому что ты местный. Некоторые моменты он мне популярно объяснил, в чем может быть сложность. Меня многие знают в городе, я со многими общаюсь. Понимаю, что и откуда будет приходить.

Для всех хорошим ты не будешь, нужно искать симбиоз, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.

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