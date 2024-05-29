Гендиректор «Сибири»: «Фастовский сказал: «Не позавидую тебе, потому что ты местный». Для всех хорошим не будешь, нужно искать симбиоз»

Генеральный директор «Сибири» рассказал, какой совет ему дал Кирилл Фастовский.

В марте было объявлено об изменениях в руководстве новосибирского клуба. С Фастовским, который с 2010 года работал гендиректором «Сибири», не продлили договор.

– Вы же почти два месяца буквально делили один кабинет с Кириллом Фастовским…

– Никто ничего, конечно же, не делил. У нас хорошие отношения. Его контракт закончился 30 апреля, мой вступил в силу 1 мая. До этого абсолютно нормально проходил процесс передачи дел.

С Меркуловым (спортивный директор «Сибири» – Sports) Фастовский общался по спортивным делам: как устроена премиальная система, кто есть кто из игроков, почему не была выполнена задача на сезон.

– Но ведь вы приступили к реальной работе до 1 мая, и, по сути, у клуба одновременно было два генеральных директора. Согласитесь, что ситуация нетипичная.

– Это правда. Некоторое время было непонимание со стороны коллектива. Кто руководитель? Кого слушать? Однако эта сумятица вскоре прошла. Спустя два-три дня напряжение в офисе сошло на нет.

Со всеми сотрудниками поговорил, познакомился, начал вникать, кто чем занимается. Кирилл Валерьевич к этому тоже нормально отнесся.

– Было ли какое-то предостережение или совет, который Фастовский вам дал, уезжая из Новосибирска?

– Единственное, что он мне сказал: не позавидую тебе, потому что ты местный. Некоторые моменты он мне популярно объяснил, в чем может быть сложность. Меня многие знают в городе, я со многими общаюсь. Понимаю, что и откуда будет приходить.

Для всех хорошим ты не будешь, нужно искать симбиоз, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.