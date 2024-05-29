Идею назвать арену в Новокузнецке в честь Бобровского поддержал министр спорта области: «Почему бы не назвать. Новый чемпион мира теперь не скоро появится»
В Минспорта поддержали идею назвать одну из арен именем Бобровского.
Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в «Бобровский Арена».
«Я так понимаю, Бобровский в том районе тренировался. Почему бы не назвать – все-таки теперь не скоро появится новый чемпион мира, тем более в новокузнецком «Металлурге».
Если мэр выходит [с предложением], то на депутатов Новокузнецка, и они решают.
Я за переименование, но я не участвую в этом процессе. Если согласование будет, то я выступлю за», – сказал министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус.