Идею назвать арену в Новокузнецке в честь Бобровского поддержал министр спорта области: «Почему бы не назвать. Новый чемпион мира теперь не скоро появится»

Теги Металлург Нк Флорида Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Политика ТАСС Хоккей

В Минспорта поддержали идею назвать одну из арен именем Бобровского.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в «Бобровский Арена».

«Я так понимаю, Бобровский в том районе тренировался. Почему бы не назвать – все-таки теперь не скоро появится новый чемпион мира, тем более в новокузнецком «Металлурге».

Если мэр выходит [с предложением], то на депутатов Новокузнецка, и они решают.

Я за переименование, но я не участвую в этом процессе. Если согласование будет, то я выступлю за», – сказал министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он не в курсе что ли, что скоро приползут на коленях?
+4
-1
+3
А что не переименовать арену в центральном районе 🤔🤔🤔
0
0
0
Ответ Bartez1986
Он не в курсе что ли, что скоро приползут на коленях?
Это вы о чём 🫤🫤🫤
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий