«Сочи» подписал латвийского форварда Елисеева. Контракт рассчитан на год
Николай Елисеев перешел в «Сочи».
Соглашение рассчитано на один год.
«29-летний форвард выступал в КХЛ на протяжении восьми сезонов, играя за рижское «Динамо» и «Адмирал». Всего он принял участие в 165 матчах и набрал 52 (29+23) очка.
Минувший сезон хоккеист провел в словацком «Зволене», сыграв три встречи.
Николай Елисеев регулярно вызывается в расположение национальной сборной Латвии, он принимал участие в юниорском, молодежном, взрослом чемпионате мира, а также выступал на Олимпийских играх в 2022 году», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».