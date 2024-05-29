«Сочи» подписал латвийского форварда Елисеева. Контракт рассчитан на год

Николай Елисеев перешел в «Сочи».

Соглашение рассчитано на один год.

«29-летний форвард выступал в КХЛ на протяжении восьми сезонов, играя за рижское «Динамо» и «Адмирал». Всего он принял участие в 165 матчах и набрал 52 (29+23) очка.

Минувший сезон хоккеист провел в словацком «Зволене», сыграв три встречи.

Николай Елисеев регулярно вызывается в расположение национальной сборной Латвии, он принимал участие в юниорском, молодежном, взрослом чемпионате мира, а также выступал на Олимпийских играх в 2022 году», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».