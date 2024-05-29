Шуми Бабаев: «Максим Третьяк сможет полностью раскрыть свой потенциал в «Ладе». Уверен, здесь к нему будет больше доверия, будет легче, чем было в «Сочи»

Теги Лада Шуми Бабаев КХЛ Максим Третьяк Сочи Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев высказался о переходе вратаря Максима Третьяка в «Ладу».

«Договориться с «Ладой» было несложно на самом деле, его кандидатуру рассматривали. Очень рад, что он попал в хорошую организацию.

Он сможет здесь раскрыть полностью свой потенциал. Думаю, все видели, какие игры он проводил.

Надеюсь и уверен, что здесь к нему будет больше доверия и будет легче, чем было в «Сочи», – сказал агент вратаря Шуми Бабаев.

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5 комментариев
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Да, мы видели какие игры он проводил. Лучше бы не проводил...
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По-моему, всем понятно что Максим Третьяк - вратарь уровня ниже среднего и что он даже для бэкапа слабоват.
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А чем организация Сочи принципиально отличается от организации Лады? И да, Бабаев абсолютно прав, мы все видели как играет Максим Третьяк. Думаю, болельщики многих команд перекрестились, хорошо что не к нам)))
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Максимка это далеко не дедушка,в лучшие годы....Зачем ладе такое счастье?????
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Его потенциал, шайбы из ворот выгребать
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