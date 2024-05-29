Шуми Бабаев: «Максим Третьяк сможет полностью раскрыть свой потенциал в «Ладе». Уверен, здесь к нему будет больше доверия, будет легче, чем было в «Сочи»
Шуми Бабаев высказался о переходе вратаря Максима Третьяка в «Ладу».
«Договориться с «Ладой» было несложно на самом деле, его кандидатуру рассматривали. Очень рад, что он попал в хорошую организацию.
Он сможет здесь раскрыть полностью свой потенциал. Думаю, все видели, какие игры он проводил.
Надеюсь и уверен, что здесь к нему будет больше доверия и будет легче, чем было в «Сочи», – сказал агент вратаря Шуми Бабаев.