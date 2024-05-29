Крайдер вырвал у Ткачака капу изо рта и выбросил на трибуны. Мэттью ответил: «Лучшее, что ты сделал за всю игру»

Мэттью Ткачак потроллил Криса Крайдера.

« » обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

В начале третьего периода игры произошла стычка между и . Нападающий « » вырвал капу у Ткачака изо рта и выкинул ее на трибуны.

«Я сказал ему: «Это лучшее, что ты сделал за весь матч», – заявил форвард «Флориды».