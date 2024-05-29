Крайдер вырвал у Ткачака капу изо рта и выбросил на трибуны. Мэттью ответил: «Лучшее, что ты сделал за всю игру»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Крис Крайдер Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак потроллил Криса Крайдера.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

В начале третьего периода игры произошла стычка между Крисом Крайдером и Мэттью Ткачаком. Нападающий «Рейнджерс» вырвал капу у Ткачака изо рта и выкинул ее на трибуны. 

«Я сказал ему: «Это лучшее, что ты сделал за весь матч», – заявил форвард «Флориды». 

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4 комментария
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Это жестко, конечно - но он так активно ее ест всегда, что и мне хотелось выбросить капу Ткачука на трибуну.

Что не отменяет его крутость как дворового пса, идеального как в режиме бей всех, так и в решающих голах.

Ткачук - как будто решающий пазл для Флориды в режиме плей-офф, с ним они дерзкие и наглые, при всем уважении к интеллигентности Баркова
+4
-1
+3
Рейнджерс будут наказаны. Без Шестёркина ещё бы от Каролины вылетели бы
+4
-4
0
Можно не сомневаться что эта серия будет точно из 7 матчей.
+1
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