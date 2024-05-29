Крайдер вырвал у Ткачака капу изо рта и выбросил на трибуны. Мэттью ответил: «Лучшее, что ты сделал за всю игру»
Мэттью Ткачак потроллил Криса Крайдера.
«Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.
В начале третьего периода игры произошла стычка между Крисом Крайдером и Мэттью Ткачаком. Нападающий «Рейнджерс» вырвал капу у Ткачака изо рта и выкинул ее на трибуны.
«Я сказал ему: «Это лучшее, что ты сделал за весь матч», – заявил форвард «Флориды».
Что не отменяет его крутость как дворового пса, идеального как в режиме бей всех, так и в решающих голах.
Ткачук - как будто решающий пазл для Флориды в режиме плей-офф, с ним они дерзкие и наглые, при всем уважении к интеллигентности Баркова