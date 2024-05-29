Кизимов получит 17 млн рублей в год от «Автомобилиста». Клуб предлагал в 4 раза меньше, но повторил оффер-шит «Нефтехимика» (Артур Хайруллин)

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Семен Кизимов деньги Хоккей

Семен Кизимов получит 17 млн рублей в год по контракту с «Автомобилистом».

Ранее 24-летний форвард заключил соглашение сроком на два года.

«Изначально «Автомобилист» предложил примерно в четыре раза меньше. Но «Нефтехимик» сделал оффер-шит, и в Екатеринбурге его повторили», – сообщает журналист Артур Хайруллин.

Кизимов пропустил большую часть минувшего регулярного чемпионата из-за травмы. Он набрал 2 (0+2) очка в 9 матчах регулярки.

В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 14 играх.

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1 комментарий
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Кизимов теперь минимум 10% от контракта отслюнявить генменеджеру Нефтехимика, за то, что тот поднял Кизимову зарплату😂
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