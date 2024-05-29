Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 4-й игре финала Запада

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«Эдмонтон» дома сыграет с «Далласом» в 4-й игре финала Западной конференции.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Запада

Эдмонтон – Даллас
Дата проведения
30 мая, 03.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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13 комментариев
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Удачи Эдмонтону.
+8
-3
+5
Даллас, давай еще разочек победу в гостях!
+9
-6
+3
Let’s go Oilers !
+5
-3
+2
За Даллас!!!
+6
-5
+1
Прекрасный хоккей! Мощь, скорость, напор, полная отдача. Все как я люблю.
+1
0
+1
Последний шанс зацепиться за серию, нужно навязать своей темп игры, который у Эдмонтона точно есть и не проиграть важные вбрасывания всухую
Let’s go Oilers!
+4
-3
+1
За Даллас Старз! Надо делать счет 3—1 в серии и дома закрывать. Даллас выиграет КС. У них для этого есть все+прошли адовую сетку,победив сильнейших.
+4
-4
0
Хочется «вестей» от Джо «нашего» Павелски. С Эдмонтоном молчит. Хотя весь Даллас заряжает и заправляют бригады неслабо.
В последней игре серии с Колорадо он уже обошел лучшего бомбардира в ПО в истории франшизы Майка «нашего» Модано и приблизился к топ-30 лучших игроков за всю историю НХЛ.
..31. Мариан Хосса - 149 (52+97)
32. Брайан Пропп - 148 (64+84)
33. Брэд Маршан - 148(59+89)
34. Марк Рекки - 147 (61+86)
35. Джо Павелски – 146(75+71)
36. Майк Модано - 146 (58+88)…
Пять шайб до топ-10 снайперов за всю историю ПО КС
…10. Жан Беливо(Монреаль 1951-71) - 79
11. Яромир Ягр – 78
12. Марио Лемьё – 76.
Нефтяникам и перед сегодняшней игрой отступать уже некуда.
Так что бригаде Ноблоха не ударить шлемами о лед, но только ради такой же феерической интригующей игры, а не ради победы) Дежурно: МакЗайтлю, Бушару, НХ больше «виннерсов» и своевремнных откатов, Скиннеру поменьше «скиннерсов», Нянькину, Деарнэ(последнего с днюхой, кстати) взяться таки за свой хоккейный ум, чтобы потом не пришлось хвататься за голову )
За Даллас сказать нечего. У Звёзд вроде всё на месте и в порядке, за редким исключением. ) Как всегда отдельно Сегину порадовать, пахать и поспевать)
Даллас - сила!
+2
-2
0
За Даллас!!!
+3
-3
0
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