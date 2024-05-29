Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 4-й игре финала Запада
«Эдмонтон» дома сыграет с «Далласом» в 4-й игре финала Западной конференции.
Финал Запада
- Дата проведения
- 30 мая, 03.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Let’s go Oilers!
В последней игре серии с Колорадо он уже обошел лучшего бомбардира в ПО в истории франшизы Майка «нашего» Модано и приблизился к топ-30 лучших игроков за всю историю НХЛ.
..31. Мариан Хосса - 149 (52+97)
32. Брайан Пропп - 148 (64+84)
33. Брэд Маршан - 148(59+89)
34. Марк Рекки - 147 (61+86)
35. Джо Павелски – 146(75+71)
36. Майк Модано - 146 (58+88)…
Пять шайб до топ-10 снайперов за всю историю ПО КС
…10. Жан Беливо(Монреаль 1951-71) - 79
11. Яромир Ягр – 78
12. Марио Лемьё – 76.
Нефтяникам и перед сегодняшней игрой отступать уже некуда.
Так что бригаде Ноблоха не ударить шлемами о лед, но только ради такой же феерической интригующей игры, а не ради победы) Дежурно: МакЗайтлю, Бушару, НХ больше «виннерсов» и своевремнных откатов, Скиннеру поменьше «скиннерсов», Нянькину, Деарнэ(последнего с днюхой, кстати) взяться таки за свой хоккейный ум, чтобы потом не пришлось хвататься за голову )
За Даллас сказать нечего. У Звёзд вроде всё на месте и в порядке, за редким исключением. ) Как всегда отдельно Сегину порадовать, пахать и поспевать)
Даллас - сила!