«Куньлунь» подписал контракт с Адамом Кленденингом на год. Он играл за 7 клубов в НХЛ

Теги переходы НХЛ чемпионат Финляндии Ильвес КХЛ Адам Кленденинг Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь» подписал с Адамом Кленденингом контракт на год.

31-летний защитник провел 97 матчей в НХЛ в составе «Чикаго», «Ванкувера», «Питтсбурга», «Эдмонтона», «Рейнджерс», «Аризоны» и «Коламбуса».

В этом сезоне он играл за финский «Ильвес», набрал 31 (8+23) очко за 45 матчей при полезности «плюс 9».

«Кленденинг – атакующий праворукий защитник. Много и успешно выступал за сборную США – дважды брал золото юниорского чемпионата мира, в 2021 году брал бронзу ЧМ и с главной командой.

Трудностей с адаптацией к европейскому хоккею не испытал – он стал самым результативным защитником «Ильвеса», показав солидный результат в 0,7 очка за игру», – сказано в сообщении пресс-службы «Куньлуня».

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1 комментарий
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так то не плохой актив, ещё не старый и поаворукий, продадут потом.
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