Силантьев об НХЛ: «Для любого хоккеиста это мечта – сыграть на высочайшем уровне. Сейчас мои мысли только с «Металлургом»

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Чемпионат.com Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал о своем отношении к НХЛ.

23-летний форвард отметился 17 (5+12) очками в 18 играх Кубка Гагарина при среднем игровом времени 13:42.

– Вы никем не задрафтованы в НХЛ. Есть ли желание в перспективе попробовать свои силы в Северной Америке?

– Конечно, для любого хоккеиста и спортсмена это мечта – когда-нибудь сыграть на высочайшем уровне, посмотреть и почувствовать, что там за хоккей.

Надо работать, а сейчас мои мысли связаны только с «Металлургом», – сказал нападающий Дмитрий Силантьев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий