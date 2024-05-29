Силантьев об НХЛ: «Для любого хоккеиста это мечта – сыграть на высочайшем уровне. Сейчас мои мысли только с «Металлургом»

Дмитрий Силантьев рассказал о своем отношении к НХЛ.

23-летний форвард отметился 17 (5+12) очками в 18 играх Кубка Гагарина при среднем игровом времени 13:42.

– Вы никем не задрафтованы в НХЛ. Есть ли желание в перспективе попробовать свои силы в Северной Америке?

– Конечно, для любого хоккеиста и спортсмена это мечта – когда-нибудь сыграть на высочайшем уровне, посмотреть и почувствовать, что там за хоккей.

Надо работать, а сейчас мои мысли связаны только с «Металлургом», – сказал нападающий Дмитрий Силантьев.