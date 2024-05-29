Ротенберг выложил фото с Зайцевым: «Своих не бросаем!»

Роман Ротенберг опубликовал фото с защитником Никитой Зайцевым.

«Своих не бросаем!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее появилась информация о том, что перейдет в СКА из «Чикаго».

32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова