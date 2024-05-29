Ротенберг выложил фото с Зайцевым: «Своих не бросаем!»
Роман Ротенберг опубликовал фото с защитником Никитой Зайцевым.
«Своих не бросаем!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ранее появилась информация о том, что Никита Зайцев перейдет в СКА из «Чикаго».
32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова
2008—2009 Крылья Советов
2009—2013 Сибирь
2009—2012 → Сибирские снайперы
2011 → Зауралье
2013—2016 ЦСКА
2016—2019 Торонто Мейпл Лифс
2019—2023 Оттава Сенаторз
2022 → Белвилл Сенаторз
2023—н. в. Чикаго Блэкхокс
Каким образом Зайцев относится к финским албанцам?!?!
Кстати чего там с Шипой и Радулом,скоро их
ждать у тебя в ска????
Со скамейки слезть не смог, Ротенберг ему помог