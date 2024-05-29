Ротенберг выложил фото с Зайцевым: «Своих не бросаем!»

Теги СКА Чикаго фото НХЛ КХЛ Никита Зайцев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал фото с защитником Никитой Зайцевым.

«Своих не бросаем!» – подписал фото главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее появилась информация о том, что Никита Зайцев перейдет в СКА из «Чикаго».

32-летний Зайцев подпишет контракт со СКА на 4 года, 34-летний Андронов – на 2. Клуб взял 30-летнего Григоренко и 33-летнего Плотникова

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28 комментариев
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При чем здесь "своих не бросаем"?
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Каких ещё своих?
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Противно
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Ну, Зайцев, погоди :)
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Я бы посмотрел на бой Майка Тайсона и Романа Ротенберга
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Пост со следующим подписанием игрока Ромой будет подписан: Мы русские, с нами Бог
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Ответ Алексей Тор
Каких ещё своих?
Мы гуские ,свой гуских не бгосаем .
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+3
Зайцев тоже из ингерманландцев?
+2
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Тем временем клубная карьера Зайцева:
2008—2009 Крылья Советов
2009—2013 Сибирь
2009—2012 → Сибирские снайперы
2011 → Зауралье
2013—2016 ЦСКА
2016—2019 Торонто Мейпл Лифс
2019—2023 Оттава Сенаторз
2022 → Белвилл Сенаторз
2023—н. в. Чикаго Блэкхокс

Каким образом Зайцев относится к финским албанцам?!?!
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+2
Роман Борисович, отпустите, пожалуйста, Демидова в Чикаго к зайцеву !😬😬🙏🙏🤠🤠
+2
0
+2
Мы гусские своих не бросаем-раз. Водочки нам принеси-два. Омоложение радикальное-три.
+2
-1
+1
Ротенберг джинсы на пару размеров больше чем надо купил?
+1
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Рома ты хоть всё нхл скупи, если в голове сено толку не будет....
Кстати чего там с Шипой и Радулом,скоро их
ждать у тебя в ска????
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Своих это кого? Зайцев же не финн
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Похоже на то то самое фото с Майклом Скоттом и Эдом Траком.
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А через год?)
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А кто для Ротана "свои"?
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Никитоса янки в плен взяли?
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Семеро одного не ждут! Кто в лес, кто по дрова!
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Скоро подвинет Стетхема
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Извините СВОИ
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Зайку бросила хозяйка, под дождём остался зайка
Со скамейки слезть не смог, Ротенберг ему помог
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🤮
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Ваше окно закрылось)
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Плохая попытка вписаться в повестку.
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От этой фразы холодный пот прошибает. Своих особенно.
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